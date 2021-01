Quarante-huit personnes sont décédées et 1121 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus du 27 décembre 2020 au 2 janvier à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué, hier, la Protection civile (PC) dans un communiqué.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset avec 22 décès et 18 personnes blessées, précise le communiqué. Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont effectué 871 interventions pour l'extinction de 521 incendies, urbains, industriels et autres, ajoute la même source. Ces derniers jours la Protection civile n'a eu de cesse de recommander la prudence aux automobilistes sur les routes verglacées par les récentes intempéries qui ont enneigé routes et pistes, notamment sur les hauteurs où nombre de villages étaient bloqués par la poudreuse. Les éléments de la Protection civile, généralement appelés «pompiers» sont intervenus un peu partout dans le pays pour assister des citoyens dont les habitations ont été noyées par les pluies, dégager des voitures ensevelies sous la neige, secourir des citoyens de noyade dans leurs voitures emportées par les eaux en furie ou encore porter aide et assistance urgentes à des personnes menacées ou atteintes par le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux qui provient souvent d'appareils défectueux ou de fuite de gaz. Tous ces aléas ont provoqué des embouteillages monstres sur les grands axes routiers causant des dérapages regrettables causant ainsi plusieurs blessés sur les routes. Au plan du trafic routier, la Gendarmerie nationale relève que plus d'une vingtaine de (22) routes nationales et 26 routes de wilaya ont été bloquées en raison des intempéries ayant affecté 14 wilayas du Centre et de l'Est du pays. Les services de la Protection civile ont, de leur côté, fait état de pas moins de 3 000 interventions à travers tout le pays pour porter secours aux populations prises dans le piège des intempéries.