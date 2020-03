La dernière décision prise par les pouvoirs publics concerne la wilaya d’Alger où toutes les activités commerciales sont annulées. De plus, les salles des fêtes, ainsi que les restaurants, sont interdits d’activité.

Quant à l’épidémie, elle-même, on enregistre 11 nouvelles personnes diagnostiquées positives au coronavirus. C’est ce qu’a indiqué hier, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué rendu public, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 48, signalant que ces nouvelles contaminations ont été recensées pour la plupart dans la wilaya de Blida. «Neuf nouveaux cas ont été enregistrés à Blida. Ils étaient en contact avec les premiers cas. Dans la même localité, une nouvelle mort a été enregistrée. Il s’agit d’une femme âgée de 84 ans, portant ainsi le nombre de morts à quatre», révèle le ministère de la Santé.

La même source informe également que Guelma s’ajoute à la liste des wilayas touchées par le virus, avec deux cas confirmés. Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que «le dispositif de veille et d’alerte mis en place demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau».

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée depuis quelques jours par les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, aen coordination avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, ont lancé un site Web (http://covid19.sante.gov.dz) dédié à l’information quant aux dangers du coronavirus. Le site en question est disponible dans les deux langues, arabe et français. Il contient plusieurs rubriques qui peuvent être consultées par l’internaute. Celui-ci y trouvera toutes les réponses aux questions les plus fréquentes concernant le coronavirus.

Par ailleurs, dans un communiqué rendu public, la compagnie nationale Air Algérie affirme avoir rapatrié, hier, 360 Algériens et que deux autres vols sont prévus pour le reste des Algériens bloqué depuis le gel des vols entre les deux pays.

Pour rappel, Air Algérie a annoncé, jeudi dernier au soir, la suspension des liaisons aériennes entre l’Algérie et le Maroc pour éviter tout risque de propagation de l’épidémie du coronavirus «Le premier avion d’Air Algérie avec à son bord 360 Algériens qui étaient bloqués au Maroc a atterri dimanche 15 mars 2020 à 4h00, à Alger», a annoncé la compagnie aérienne.

De son côté, l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv) a annoncé la suspension de «tout voyage maritime». «Suite aux derniers développements liés au Covid-19, Algérie Ferries a pris la décision, avec les autorités compétentes, de suspendre toutes les traversées à partir d’aujourd’hui, 15 mars, et ce, jusqu’à nouvel ordre», indique la compagnie sur sa page facebook, soulignant, cela dit, que «des opérations de rapatriement seront organisées et que les détails sur ces dernières seront communiqués au plus vite, ajoutant : «Pour toute information complémentaire, Algérie Ferries invite ses clients à se renseigner sur ces dispositions commerciales au niveau des agences de voyages tout en respectant les précautions sanitaires.»

De son côté, l’Union nationale des organisations d’avocats appelle le ministre de la Santé à prendre des mesures de prévention et d’hygiène pour éviter la propagation du virus au sein des tribunaux.