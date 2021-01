La Concession de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa ne fait pas seulement face au déficit financier induit par les créances impayées détenues aussi bien chez le privé que chez les entreprises et administrations étatiques, mais également aux récurrentes agressions que subissent les différents réseaux de distribution à travers le territoire de la wilaya

«La Concession a recensé pendant ces trois dernières années pas moins de 480 agressions contre ses ouvrages d'alimentation en électricité et en gaz et ce à travers tout le territoire de la wilaya de Béjaïa», indique un communiqué de cette société qui précise que

«pas moins de 330 de ces agressions ont été commises sur les réseaux aériens et souterrains de distribution de l'électricité et les 150 autres concernent les réseaux de distribution du gaz». « Des agressions, qui sont dues essentiellement au non-respect des couloirs de servitude par les réalisateurs des projets d'habitations, notamment les constructions illicites», a précisé Laïdi Ghanima, la chargée de communication Sadeg/CD Béjaïa. Il va de soi que ces agressions ont des répercussions négatives d'une part sur la qualité et continuité de services et d'autre part sur la situation financière de la société par rapport à la quantité d'énergie non distribuée ainsi que le coût de réparation des ouvrages agressés. De plus, «ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur représente un danger majeur sur la sécurité de nos concitoyens. Nous avons enregistré pendant ces 10 dernières années, 10 décès suite à ces agressions», souligne la chargée de la communication, qui rappelle la réglementation en la matière qui «est très claire à ce sujet». en effet, l'agresseur doit fournir une demande de déplacement du réseau agressé à condition de prendre en charge les frais y afférents, mais malheureusement «ce n'est pas le cas d'où la poursuite judiciaire de ces agresseurs après bien évidemment de longues tentatives de sensibilisation», déplore-t-on.

L'autre phénomène auquel la Sadeg est confrontée est lié le plus souvent à celui des atteintes de tiers lors des travaux de fouilles ou de terrassement qui sont effectués par des entreprises étatiques ou privées sans demander l'autorisation et l'assistance du maître d'ouvrage. «Nous avons enregistré pendant ces trois dernières années 630 atteintes au niveau de nos réseaux gaz et 98 autres sur les réseaux électricité aériens et souterrains», indique le communiqué.

En dépit de ces contraintes rencontrées sur le terrain, «notre société ne cesse de déployer des efforts en matière d'investissements afin d'améliorer la qualité et continuité de service et de répondre au mieux aux attentes de nos clients d'autant plus que nous sommes une société citoyenne qui offre un service public», fait remarquer la Sadeg de Béjaïa non sans détailler les réalisations durant l'année 2020. Il s'agit, notamment de 12 postes transformateurs d'une capacité de 400 KVA et 160 KVA, réalisés pour un montant financier de 72727460 DA. Quatre ont été réalisés à Kherrata, trois à Akbou, deux à Sidi Aïch et trois autres à Béjaïa. 15 affaires de renforcement des réseaux existants pour un montant de 12285150DA et 12 autres affaires relatives à la réhabilitation et à la création de nouveaux départs pour un montant figurent également dans la bilan de la société pour un montant global de 20743220 DA.

«Dans le but de permettre à nos clients d'être bien desservis en énergie électrique, notre société a effectué plus de 23 opérations d'entretien et de maintenance des réseaux électriques», soutient la chargée de communication.«Ces opérations ont concerné entre autres; le remplacement et la réparation des supports et des conducteurs, le réglage des éclateurs, l'élagage, le remplacement des chaînes CTV,...etc.», indique-t-on avant de conclure en invitant ses clients à recourir au centre d'appel 3303 pour prendre en charge leurs préoccupations relatives à la distribution des deux énergies, électrique et gazière.