Le tribunal criminel près la cour d’Oran vient de condamner deux individus, Z.A. et H.M. à cinq ans de prison ferme, ces deux derniers sont poursuivis pour des chefs d’inculpations liés aux activités terroristes, en l’occurrence apologie du terrorisme et appartenance à un groupe terroriste, à savoir la sinistre organisation Daesh. Cette affaire a été minutieusement menée par les éléments de la police judiciaire ayant axé leurs investigations sur des contacts, par le biais des réseaux sociaux, liant des terroristes étrangers à leurs compères algériens, ces derniers ayant eu auparavant à rallier les effectifs de la sinistre organisation terroriste Daesh, en se rendant en Syrie et en Irak avant de rentrer par la suite en Algérie. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs ont, durant la journée du 20 avril 2018, localisé le dénommé H.M. rôdant dans son lieu de résidence au quartier populaire d’El Hamri. Lancés à sa poursuite, les enquêteurs ont procédé à son arrestation dans la partie est de la ville d’Oran, très précisément à El Menzah, ex-Canastel. Conduit aux locaux policiers, le mis en cause n’a pas tardé à avouer les faits en avouant avoir «rallié la Syrie à partir de la Turquie », ajoutant «avoir prêté allégeance au groupe armé de Daesh et combattu dans les rangs de terroristes guidée par la branche portant la sinistre appellation de «Ahrar Echam». Et ce n’est pas tout. En faisant l’objet des auditions, le mis en cause, ayant avoué avoir fait l’objet d’un entraînement militaire, a reconnu «avoir suivi des cours axés sur les organisations terroristes prônant le djihad ‘’décrété’’ contre le système syrien». Dans le sillage de son déballage, il a, par la même, indiqué «être rentré en contact, grâce à la plateforme Facebook, avec un membre de l’organisation Daesh, le dénommé Abou Katada. Celui-ci, a ajouté l’accusé, l’ayant «aidé à rejoindre la Syrie», avant de prendre la fuite en ralliant la Turquie où il a été arrêté par les services de sécurité turcs, qui l’ont placé par la suite dans un centre d’immigration, d’où sa rencontre, dans le même camp, avec le dénommé Z.A. Ce dernier, a révélé l’accusé, ayant activé, lui aussi, dans les rangs de l’organisation armée Daesh avant de rallier le sol turc.