Un homme d'une cinquantaine d'années a écopé de 5 ans de prison ferme et d'une amende de 100 000 dinars, lors de son procès qui s'est déroulé au tribunal correctionnel de Tiaret. L'homme était soupçonné d'avoir pratiqué la sorcellerie. Cette étrange affaire, relatée dans un communiqué publié récemment par les services de sûreté de la wilaya de Tiaret, fait état de l'arrestation d'un homme âgé de 55 ans, en raison d'une activité de sorcellerie, dont il s'était rendu coupable. L'homme exerçait dans son propre appartement, situé dans l'un les quartiers de la ville de Tiaret. Les éléments de la police, qui ont effectué une perquisition au domicile du quinquagénaire ont trouvé et saisi un exemplaire du coran, déchiré et souillé, cela en plus de talismans, des tableaux et des livres utilisés à des fins de sorcellerie. Les policiers ont également découvert, sur place, un assortiment de préparations et d'herbes dont se servait le mis en cause pour tromper ses victimes. Le sort du sorcier a donc été scellé par la justice. Il croupira durant cinq longues années en prison.