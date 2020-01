Le tribunal de Saida a condamné mardi soir le directeur local de la coopérative de céréales et de légumes secs (Ccls) à une peine de cinq années de réclusion criminelle pour «corruption et abus de pouvoir» assortie d’une amende de 50 000 DA, a-t-on appris, hier, auprès du parquet général de la cour de Saida. Les faits remontent à lundi dernier, lorsque l’entrepreneur, ayant installé des caméras de sécurité au niveau de la Ccls à Saïda et de sa succursale à Ouled Brahim, a déposé plainte au niveau de la brigade de recherche et d’investigation du groupement territorial de la gendarmerie nationale contre ce directeur de la Cclsqui aurait exigé de lui une somme d’argent comme préalable au payement de sa facture. Les éléments de la BRI ont procédé, dès le jour suivant, à l’interpellation du délinquant pris en flagrant délit de corruption en vue de le traduire en justice, a-t-on indiqué.