Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à M’Sila et cinq bombes de confection artisanale ont été détruites dans la wilaya de Aïn Defla par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté à Ouargla, trois narcotrafiquants et saisi 352 kilogrammes de kif traité, tandis que autres détachements de l’ANP ont arrêté à Blida, Alger, Djelfa, deux narcotrafiquants et saisi 111,5 kilogrammes de kif traité, et arrêté quatre narcotrafiquants en possession de 36.5 kilogrammes de kif traité.» «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments de l’ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 5 941 litres de carburant à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras et 1 090 litres de carburant à Tindouf, tandis que six immigrés clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Biskra.» Par ailleurs, les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 28 116 unités de différentes boissons à El Oued.