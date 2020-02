La rentrée de février 2020 a été l’occasion pour la signature de cinq nouvelles conventions spécifiques entre la direction de la formation professionnelle et de l’Enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou, d’une part et cinq entreprises des secteurs public et privé, d’autre part. Les conventions en question ont été paraphées entre l’Insfp de Oued Aïssi et l’Entreprise nationale des industries électroniques (Enel) de Fréha, la laiterie «Tassili» de Draâ Ben Khedda, «Aurès Emballage» de Draâ Ben Khedda et l’Entreprise de production de machines agricoles Mahindra. Concernant la cinquième convention, elle sera conclue avec la société «Forpieux».

Il faut rappeler que ces conventions ont été signées en marge de la cérémonie de la rentrée de la formation professionnelle dont le coup d’envoi a été donné par Mahmoud Djemaâ, wali de Tizi Ouzou, dimanche dernier. La cérémonie en question a eu lieu au niveau de l’Insfp «Saïd Hadni» de Oued Aissi. L’effectif des stagiaires attendus à travers les différents établissements du secteur dans la wilaya de Tizi Ouzou s’élève à 16 713. Mais le nombre d’inscrits jusque-là n’a été que de 3 152 pour tous les modes et les dispositifs de formation dont 1 694 pour les formations diplômantes et 1 458 en formations qualifiantes. La branche hôtellerie-restauration-tourisme (HRT) arrive en tête avec 551 inscrits, suivie de l’agriculture (AGR) (377), l’électricité-électronique-énergétique (ELE) (272), textiles-habillement-confection (THC) (244), bâtiment et travaux publics (BTP) (173), métiers de services (MES) (143) et artisanat traditionnel (ART) (105). Il faut préciser en outre que les inscriptions se poursuivront, pour les sections déficitaires en mode résidentiel et pour une période d’un mois encore pour le mode par apprentissage et les formations qualifiantes de courte durée (3 mois). Il faut noter que toujours concernant cette session de février, on annonce l’existence de 1 625 postes de formation résidentielle, 4 263 postes de formation apprentissage, 339 postes de formation dans les établissements privés, 1 575 postes de formation qualifiante professionnelle initiale, 957 postes par les différents dispositifs de formation qualifiante dont : femme au foyer 519, cours du soir : 190, la formation conventionnée : 200 et 155 postes en formation passerelle. Cette offre est répartie sur pas moins de 20 branches englobant 73 spécialités pour 202 sections en formation résidentielle. Au volet des nouveautés, il y a lieu de préciser qu’il est prévu le lancement de quatre nouvelles spécialités par le mode de formation par apprentissage. Il s’agit du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en peinture en epoxy aux Cfpa de Iferhounène et d’Ouadhias, le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Façadier aux Cfpa d’Iboudrarène et d’Iferhounène, le brevet de technicien (BT) en hôtellerie-restauration option services en restauration aux Cfpa de Makouda et Akkerou et le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en élevage aquacole au Cfpa d’Azeffoun. Dans le même sillage et toujours à l’occasion de la rentrée de février 2020, une filière d’excellence sera lancée au niveau de l’Insfp de Oued Aïssi dans la spécialité «Efficacité énergétique et automatisme ndustriels».

Cette nouvelle spécialité sera lancée en partenariat avec Schneider. «Les locaux pédagogiques qui abriteront la formation de 24 stagiaires ont été aménagés et équipés selon les normes requises par la formation dans l’excellence. Les candidats sélectionnés vont préparer un brevet de technicien supérieur (BTS)», a indiqué la direction du secteur. Concernant les nouvelles structures mises à disposition à la même occasion, on signale la mise en service de la nouvelle construction du Cfpa de Djemaâ Saharidj. Ce dernier offrira une capacité supplémentaire de 300 postes de formation avec toutes les commodités pour accueillir des apprenants dans les meilleures conditions.