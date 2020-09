Cinq individus, âgés respectivement de 25 à 40 ans, ont été arrêtés par les enquêteurs de la brigade mobile de la police judiciaire (Bmpj) de Tigzirt, qui ont démantelé tout un groupe de malfaiteurs qui se sont spécialisés dans l’organisation de voyages d’émigration clandestine, par voie des mer. La cellule de communication de la police précise, dans un communiqué, que l’opération a également permis de saisir deux véhicules de tourisme et un véhicule utilitaire utilisés pour le transport des candidats à l’émigration et les moyens et objets destinés à cette fin, ainsi que des téléphones portables utilisés pour les échanges de communications.Présentés au parquet de Tigzirt, quatre d’entre eux ont été mis en détention préventive pour association de malfaiteurs, en vue de la commission du délit de trafic de migrants, et le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire.