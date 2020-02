Comme annoncée lors de la dernière session APW par le directeur opérationnel des télécommunications de Bouira, Bouachri et dans le cadre du programme d’extension pour l’exercice 2020, les localités d’Aomar, Lahguia, Kef Lamamra, Sour el Ghozlane et Ichihane sont désormais reliés au réseau Internet suite à la mise en service de cinq stations 4 Glte. Cette mise en service porte la capacité de la wilaya à 49 stations dont bénéficient 24 142 abonnés. Le communiqué transmis par Algérie télécom fait état de la mise en service incessante de cinq autres stations des capacités respectives de

750 accès. Ces nouvelles réalisations inscrites au programme 2020 concerneront les localités de Guerouma, Ahnif, Saharidj, El Hachimia et Kadiria. Même si la couverture globale de la wilaya avoisine les 87% plusieurs localités nécessitent un effort pour les raccorder au reste du pays. Pour les besoins de liaison, la wilaya dispose déjà de 138 Amsan dont bénéficient

67 056 abonnés et projette d’installer d’ici la fin de 2020, 71 autres équipements nécessaires à l’élargissement de la couverture. En plus de ces équipements lourds, le secteur a eu recours à 44 stations de la 4Glte venues remplacer l’ex-wwl qui a vite montré ses limites. L’autre grand effort consenti concerne la fibre optique où 272,622 km ont été posés pour relier 52 localités. Depuis l’avènement de ce mode de transport communicatif, 19 localités de plus de 1 000 habitants restent en attente de l’arrivée de la fibre. 38 projets de raccordement Ftth et Fttb sont retenus dans le plan de charge 2020. 136 km de câble ont été posés pour raccorder 66 bureaux de poste à travers la wilaya. 200 écoles primaires sont pourvues d’Internet. Le communiqué fait état aussi de la ferme décision de la direction d’Algérie télécom d’honorer son engagement d’aller vers une couverture totale de la wilaya. Dans son souci de rattraper le retard, Mobilis projette d’installer en 2020,32 stations à travers le territoire de la wilaya. L’entreprise vise à raccorder les 25972 habitants soit un taux de 3,11 % qui ne bénéficient pas encore de l’opportunité de disposer de l’Internet et du téléphone. Algérie télécom a aussi mis en place 125 lignes spéciales dédiées au secteur public et 70 au secteur privé.