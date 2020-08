Le ministère de la Défense nationale a rendu public son bilan mensuel du mois de juillet dans lequel il souligne que pas moins de cinq terroristes ont été abattus dans des opérations de qualité, alors qu’un sixième a été arrêté dans le cadre de la lutte antiterroriste. Dans un communiqué transmis à notre rédaction la même source indique que cinq autres éléments de soutien au terrorisme ont été arrêtés, notant également dans ce même cadre la destruction de 26 abris pour terroristes découverts au cours des différentes opérations de ratissage et de fouille au sein des maquis qui comptent encore quelques résidus.

L’Armée nationale populaire a aussi détruit 39 bombes de fabrication artisanale. Concernant le trafic d’armes l’ANP a saisi deux fusils de chasse, une mitrailleuse, cinq Kalachnikovs, quatre pistolets automatiques, trois chargeurs 1000 cartouches et quatre grenades. Concernant la contrebande et la sécurisation des frontières, ajoute la même source, l’ANP a procédé à l’arrestation de 374 individus dont des orpailleurs et des trafiquants de drogues. Lors de ces opérations l’ANP a saisi un important matériel et de la drogue. Il s’agit de marteaux piqueurs, des appareils électrogènes et de détection de matériaux ainsi que 18 morceaux de dynamite. Lors de ces mêmes opérations, pas moins de 47 véhicules seront également saisis, des sommes d’argent, 57,29 quintaux de kif traité et 314157 unités de psychotropes.