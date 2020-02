C’est une semaine bien mouvementée pour les éléments des douanes du port de Annaba. Ces vigiles de l’économie nationale, ont au cours de la semaine écoulée, effectué plusieurs opérations de contrôle de conteneurs de marchandises. Ces contrôles douaniers ont permis, la mise en échec de l’introduction frauduleuse de produits interdits d’importation, pour leur aspect sensible. Ainsi, dans le cadre de leurs prérogatives, les services des douanes du port de Annaba, ont, lors de la fouille de 1490 colis de jouets, découvert 50 drones, a rapporté un communiqué des douanes du port de Annaba. Aux termes du document dont nous détenons une copie, nous constatons qu’il s’agit d’ infractions de fausse déclaration et tentative d’introduction frauduleuse de produits sensibles interdits d’importation. D’où l’application des mesures régissant ce cas précis, dont l’application des articles 21 et 325 du Code des douanes, qui stipule la saisie automatique et une amende fixée à 35 123 878,00 DA. Par ailleurs, dans le cadre de cette même activité, le contrôle douanier en l’occurrence, les mêmes éléments ont saisi 148 colis portant des ampoules électriques et des caches métalliques, objet également de fausse déclaration, ajoute le même communiqué. L’importateur était animé de mauvaise intention pour se soustraire de l’acquittement des 60% de TVA (Daps), précise le document. Une amende de 8 867 747,17 DA a été infligée à l’indélicat opérateur économique. Dans le même espace portuaire, on assistera à une tout autre nature de saisie. Il s’agit de pas moins de 105 000 kit mains-libres, dont seulement la moitié a été déclarée par l’importateur. Ce qui lui a valu la saisie de la marchandise, assortie d’une amende de 7 522 221, 21 DA.