Le chômage serait l’autre vague qui interpelle les pouvoirs publics. L’épidémie de coronavirus a entraîné la perte d’au moins 500 000 emplois en Algérie. C’est l’estimation faite, hier, par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Belmihoub. «On n’a pas de chiffres officiels mais on peut estimer la perte d’emplois à 500 000 postes minimum», a indiqué le ministre délégué dans une déclaration faite sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale. Une déclaration par laquelle il n’exclut pas la possibilité d’avoir un nombre beaucoup plus important des personnes qui ont perdu leur travail en ces temps de crise sanitaire.

Belmihoub a précisé que parmi les secteurs des services de base, les restaurants et cafétérias, qui emploient beaucoup de monde, sont les plus touchés. «La chute des activités dans ce secteur avoisine les

88 %, selon des données officielles de l’Office national des statistiques», a-t-il dit. Selon les révélations du ministre délégué, le deuxième secteur le plus touché est celui du Btph, qui a connu une baisse allant de 20 à 25% de ses activités.

Le même responsable a fait savoir que « le gouvernement a lancé une enquête qui devrait aboutir à l’identification de l’impact de la crise sanitaire sur les ménages et sur les entreprises, dont les résultats de cette étude devraient être dévoilés en janvier 2021 ».

Belmihoub a indiqué à propos du bureau qui devrait dérouler l’enquête, qu’il devait être choisi dans le courant de cette première semaine de décembre et qu’il entamera les travaux de l’enquête juste après.

«On pourra avoir les premiers résultats à la mi-janvier», a-t-il précisé, avant de conclure : «Jusqu’à présent, le gouvernement s’est basé sur des données qui manquaient de précisions, d’où l’urgence de cette étude. »