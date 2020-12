Fini les indus investisseurs. L'étau se resserre de plus en plus sur les filous n'ayant pas concrétisé les projets pour lesquels ils se sont engagés, alors qu'ils ont acquis des terrains au nom de l'investissement. Ils seront tout simplement appelé à rendre des comptes et à restituer les fonciers dont ils ont bénéficié au nom de l'investissement. La commission en charge de la gestion du foncier industriel de la wilaya d'Oran vient d'asséner un coup dur à l'encontre de ces tricheurs, en procédant à l'annulation de 260 titres d'attribution ayant été accordés à ces investisseurs, n'ayant en réalité le nom d'investisseurs que dans les papiers leur ayant permis de devenir propriétaires de foncier industriel qu'ils ont acquis depuis déjà 10 ans alors que tous les moyens et toutes les facilitations ont été mis à leur disposition. Sinon, comment interpréter le fait que 900 projets inscrits au titre de l'investissement, lesquels avaient été assistés sur tous les plans, bancaires, douaniers, fiscaux et autres? C'est subséquemment l'annulation officielle, rapide et sans recours des titres de propriété, cette politique a été avalisée par l'Etat, visant l'assainissement du secteur industriel. Cette politique est une suite logique des recommandations de la dernière conférence nationale tenue récemment, laquelle a abordé l'investissement sur tous les angles notamment la relance économique et dans laquelle le gouvernement a dévoilé son plan d'action, accordant essentiellement de larges opportunités pour les véritables investisseurs portant des projets réels, ne trichant aucunement. Ces derniers sont bousculés par ces «féodaux» des temps qui dupaient l'administration en lui fournissant des papiers, leur donnant le titre de propriétaires terriens. La commission en charge de cette question ne badine plus avec le nouvel ordre établi. Son rendement est calculé. Elle comprend des représentants de la direction des mines, ceux de services domaniaux, des représentants de l'agence foncière, de la direction de l'environnement et des délégués municipaux. Ces derniers ont reçu le quitus de la hiérarchie les ayant instruits d'assainir cette problématique, en retirant tout projet n'ayant pas vu le jour et mettre en demeure les investisseurs traînant dans la concrétisation de leurs projets. Aux derniers bilans, 500 autres bénéficiaires ont été invités à lancer dans les plus brefs délais tous les chantiers qu'ils ont paraphés sur les documents d'engagement. Aucune indulgence n'a été affichée à leur encontre, étant donné que ces derniers sont classés dans la liste rouge. Le retard de plus qu'ils accusent leur est calculé, ils feront également l'objet de retrait des terrains leur ayant été accordés, en plus de plusieurs autres mesures coercitives qu'ils encourent. «La quasi-totalité majeure de ces pseudo-investisseurs ont eu toutes les facilitations liées à l'attribution du foncier depuis 2011», a-t-on expliqué, soulignant que «l'Etat ne tolère plus les états d'âme». «La tricherie est désormais de l'histoire ancienne», a-t-on expliqué. Cependant, la roue du développement ne s'est pas arrêtée aux annulations. Autrement dit, le durcissement de ces mesures est décidé à l'encontre des fraudeurs. La commission en charge de l'investissement a reçu au moins 4 000 dossiers d'investissements. «Une bonne partie de ces dossiers est en phase d'étude», a-t-on indiqué expliquant que «toutes les entraves liées à l'investissement sont levées en plus de plusieurs nouvelles facilitations accordées aux postulants».