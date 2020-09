Les redevances impayées par ses clients sont pratiquement égales au chiffre d'affaires réalisé annuellement par cette entreprise en charge de la production et de l'alimentation en eau potable, la Société des eaux d'Oran. Celles-ci arrêtées auparavant à plusieurs millions de dinars ont explosé à l'avènement du Covid-19 et de ses incidences dont, notamment le confinement. Au dernier décompte opéré par les services commerciaux de cette entreprise, ces redevances se sont élevées au montant de 5 00 milliards de centimes, elles sont détenues aussi bien par les gros clients comme les usines, les unités de fabrication et les municipalités que par les consommateurs ordinaires constitués en majeure partie des foyers. Etant entreprise commerciale, d'autant plus que les investissements pour lesquels elle se projette, en plus de la maintenance des réseaux, sont de plus en plus budgétivores au point que les responsables de cette société varient les «offres» proposées dans le cadre du recouvrement de ces factures colossales et éviter par la même leur cumul. Dans la dernière «trouvaille», l'on a jugé utile de mettre en place plus d'une facilitation devant permettre le règlement de ces créances. Dans ce sillage, l'on jugé utile de lancer une nouvelle prestation, celle-ci consiste en le paiement «par tranches». En d'autres termes, le consommateur est appelé à se rapprocher des services commerciaux de la Seor pour trouver, d'un commun accord, la solution arrangeant les deux parties, celui-ci repose sur la mise en place d'un échéancier de paiement par le consommateur tout en le soulageant des «pénalités de retard» et lui épargner les «poursuites judiciaires». Pour ce faire, les responsables commerciaux de l'entreprise des eaux d'Oran se sont fixé le délai s'étalant jusqu'à la fin de l'année en cours pour régulariser cette situation. Alors que l'alimentation en eau potable dans la wilaya d'Oran connaît plusieurs problèmes depuis quelques années, le retour au rationnement semble s'imposer comme solution, en attendant la réalisation du projet de déconnexion de la station de dessalement d'eau de mer d'El Mactaâ, à l'est de la wilaya, avec le couloir du transfert du MAO. Ce projet sera en mesure de régler le problème à long terme. Le retour au rationnement a été annoncé par la Société de l'eau et de l'assainissement à la fin du mois de mai dernier, en prévision de la saison estivale, période connaissant chaque année, à la fois, une explosion des besoins en eau potable et de fortes perturbations en alimentation en ce produit vital. La Seor avait ainsi opté pour un retour au rationnement pour améliorer la distribution de l'eau, avec une plage horaire de 18 heures, mettant fin au système des 24 heures qu'elle peinait à assurer. Les pannes répétitives au niveau d'El Mactaâ, gigantesque installation alimentant toute la partie est de la wilaya. Alors que le rationnement a été adopté comme une solution provisoire, la Seor a proposé un projet hydraulique en mesure de sécuriser l'AEP à long terme, soit la déconnexion d'El Mactaâ du couloir Mostaganem-Arzew-Oran, le MAO. La station de dessalement de l'eau de mer d'El Mactaâ, qui assure l'AEP d'Oran à hauteur de 80% est greffée au réseau MAO qui achemine également l'eau du barrage, Gargar, dans la wilaya de Relizane. Le nouveau projet hydraulique consiste à créer deux réseaux indépendants: le premier sera réservé à l'eau des barrages acheminée par le biais du couloir MAO et le second sera réservé à l'eau dessalée, via la future conduite qui part de Mers El Hadjadj vers Araba, sur 9 km. Le projet de déconnexion consiste à créer un couloir libre entre la station d'El Mactaâ vers le réservoir Araba, qui dessert les wilayas de Mascara et d'Oran. Ainsi, il sera possible d'approvisionner la wilaya d'Oran par les sources conventionnelles (les barrages) en passant par le couloir MAO, et par l'eau de mer dessalée à partir de la station El Mactaâ en passant par le réservoir Araba. Le coût du projet s'élève à 2 milliards DA. La réalisation de cette conduite d'un diamètre de 1.8 m devra se faire dans un délai de 6 mois. La direction locale des ressources en eau, maître d'ouvrage du projet, avait lancé l'appel d'offres juste avant la crise sanitaire de coronavirus. En attendant, la wilaya d'Oran souffre d'un déficit, de 50 000 m3/ jour.