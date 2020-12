Les dernières pluies enregistrées sur plusieurs wilayas du pays ont renforcé les réserves des barrages de plus de 500 millions de m3. Ce chiffre «rafraîchissant» a été révélé, hier, par le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki. Il intervenait lors d'un point de presse qu'il a animé en marge de l'inauguration du nouveau centre de formation de la Seaal, à Kouba Alger. Le ministre a déclaré que «le taux de remplissage des barrages au niveau national dépassait 42%.»

«Les pluies abondantes enregistrées ces derniers jours ont aussi contribué à l'alimentation des nappes phréatiques pour l'irrigation des terres agricoles» a-t-il ajouté. L'inauguration du centre de formation de la Seaal qui peut assurer pas moins de 600 places pédagogiques, a été le dernier point de la visite du ministre ayant consacré une sortie sur le terrain pour le lancement de plusieurs projets du secteur au niveau de la wilaya d'Alger.

Arezki Berraki a, durant sa halte à la commune de Mahelma, donné le coup de starter pour la mise en service de la station d'épuration nord de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.

«Les eaux usées épurées représentent une ressource renouvelable, qui peut être valorisée pour l'agriculture», a noté le ministre.

Il a également procédé à la mise en service d'un forage qui permet de pomper 4 000 m3/jour, à la même commune. «Celui-ci est l'un des 71 forages inscrits au programme urgent décidé par le gouvernement et tracé par la tutelle pour renforcer et sécuriser l'alimentation en eau potable en prévision de la saison estivale», a indiqué le ministre. Cela avant d'ajouter que «qu'une fois réalisé, le tout permettra de pomper

114.000 m3 /jour. C'est un apport important pour nos ressources.»

Une déclaration positive qui intervient au moment où de fortes perturbations se font sentir actuellement en matière de distribution de l'eau potable. D'ailleurs, le ministre a reconnu que ce scénario des coupures d'eau est vécu dans pas moins de 18 wilayas. Même Alger, cette wilaya si stratégique, lieu de sa visite, n'est pas épargnée.

Des coupures nocturnes perdurent depuis plusieurs mois. Arezki Berraki, «fils du secteur» a imputé cette situation au vieillissement du réseau de distribution d'eau potable. Pour étayer ses propos, il a avancé que «les équipes techniques travaillent quotidiennement pour réduire et réparer les fuites qui enregistrent une moyenne de 150 fuites/jour.»

Le ministre a, dans ce sens, ajouté que «la dégradation du réseau de distribution d'eau potable de la capitale, a poussé les autorités concernées à recourir aux coupures d'eau nocturnes, afin d'éviter les fuites.»

Le ministre s'est également exprimé au sujet des inondations qui ont secoué la wilaya de Jijel. Celles-ci ont provoqué un effondrement partiel du pont de oued El Kantara, à l'entrée Est de la wilaya, et emporté 18 véhicules touristiques et utilitaires. Il ressort des déclarations du ministre que ce qui s'est passé dans cette wilaya, n'est rien qu'une alerte.

Le ministre a déclaré que la construction accrue des habitations sur le lit de l'oued d'El Kantara, et le débordement de ce dernier après les fortes chutes de pluie enregistrées seraient à l'origine des inondations qui ont secoué avant-hier la wilaya de Jijel. Autrement dit, un renouvellement urbain s'impose comme solution inévitable, du fait que nous assistons toujours à la poursuite des opérations d'urbanisation importantes au niveau des zones signalées inondables.

À en croire Arezki Berraki, un plan de lutte contre les inondations est déjà en marche, afin d'éviter le pire aux Algériens.

«L'Etat a déboursé près de 300 milliards de DA. Cette somme a été allouée dans le cadre des différents efforts engagés pour amortir les dégâts des inondations et protéger nos villes», a affirmé Arezki Berraki.

«Un plan dédié à lutter contre les inondations est déjà en cours depuis 2018, et il se poursuivera durant les

15 prochaines années. Nous avons signalé 865 «points noirs» (sites inondables). Il sera question de réaliser davantage d'ouvrages de protection. Cela sans oublier la nécessité de mettre en place des plans de sauvetage et d'intervention, et de tabler sur les opérations de curage», a-t-il expliqué.