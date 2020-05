Le bureau de poste de la ville de Boudjima, une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou a été le théâtre d'un racket, tôt dans la matinée d'hier. Un groupe de malfaiteurs a tenté d'accaparer l'argent qui s'y trouvait, mais chose invraisemblable, les citoyens présents aux alentours ont empêché ces derniers d'accomplir leur acte.

Comment se sont déroulés les faits?

Quelques minutes avant l'ouverture du bureau de poste, les malfaiteurs étaient déjà sur place à quelques mètres de l'entrée. Ils avaient, auparavant, enlevé à un citoyen de Makouda son fourgon. à l'arrivée de l'agent, les trois acolytes ont attendu l'ouverture de la porte avant de le suivre à l'intérieur. Le troisième est resté dehors pour tirer quelques coups de feu avec son arme, histoire de faire peur aux citoyens qui vaquaient à leurs affaires. Quelques minutes plus tard, les deux acolytes sortent de l'agence avec un cabas plein d'argent. On parle d'une somme de 500 millions de centimes. A bord du fourgon volé, les trois acolytes prennent la direction Nord sur la route menant à Tigzirt. Il était environ 9h.

C'était sans compter sur le courage des citoyens

Chose invraisemblable, les bandits, qui ont certainement cru avoir réussi leur coup, n'ont pas prévu la réaction héroïque de quelques citoyens de Boudjima. A bord de véhicules, des jeunes qui étaient sur les lieux ont engagé une poursuite avec le fourgon qui portait les racketteurs. Après une course-poursuite d'environ deux kilomètres, le fourgon a été rattrapé. Deux membres de la bande ont pris la fuite à pied en emportant leurs armes. Le troisième a été arrêté par les jeunes citoyens. Ce dernier était en possession du butin.

Quelques minutes plus tard, les services de sécurité, gendarmerie et police, arrivent sur place. Les jeunes remettent l'individu arrêté et le cabas rempli d'argent aux services de sécurité qui ont tout de suite engagé une poursuite pour arrêter les deux acolytes encore en fuite. Certaines personnes, qui étaient sur place, affirmaient que l'homme arrêté a déclaré qu'il était originaire d'Akbou, dans la wilaya de Béjaïa. Mais personne ne croyait qu'ils pouvaient agir sans la collaboration d'un ou plusieurs individus de la localité de Boudjima ou de ses environs, qui connaissent les mouvements des postiers.

Jusqu'à midi, les éléments de la gendarmerie étaient toujours à la recherche des deux autres membres du groupe. De loin, des centaines de citoyens assistaient à la poursuite et aux recherches engagées dans le massif forestier. Selon certains témoignages, les deux acolytes ont pris la fuite vers le lieudit Ajerouidh pour se retrouver dans la forêt d'Aguemoun. Fortement boisée, cette forêt rendait difficiles les recherches, mais le sort de ces derniers semblait scellé, vu les moyens mis par les services de sécurité pour les débusquer.

Acte héroïque et civique

Ce qui est à relever dans cette affaire, c'est bel et bien la réaction héroïque des citoyens de Boudjima. Les armes des bandits n'ont pas empêché le groupe de jeunes citoyens de les poursuivre et d'arrêter l'un d'eux, et de récupérer l'argent volé. C'est un acte de bravoure et de civisme par excellence que des citoyens sans armes empêchent des bandits armés d'accomplir leur méfait. Hier à Boudjima, les commentaires allaient de l'admiration pour les jeunes à la consternation de voir des voleurs agir en ces temps de corona et de Ramadhan. L'enquête suit son cours pour dénouer les noeuds de cette affaire qui vient s'ajouter au registre des rackets des bureaux de poste à travers la wilaya de Tizi Ouzou.