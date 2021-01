«Depuis son installation le 16 août dernier, la délégation du médiateur de la République de la wilaya d'Oran a fait preuve de prouesse en réussissant à régler 70% des 500 requêtes reçues», a affirmé le délégué local de l'instance, Chouaïb Baghli, ajoutant que «son personnel est mobilisé pour faciliter toute mesure garantissant les droits du citoyen, et ce en coordination avec les instances locales concernées». «Les requêtes sont au contenu multiple et varié», a ajouté la même source expliquant qu' «elles ont toutes été étudiées et envoyées aux secteurs concernés». «Elles sont pratiquement liées au logement public toutes formules confondues, à la réalisation d'équipements publics dans les nouvelles cités d'habitation, à l'éclairage public, aux autorisations d'ouverture de pharmacies, aux problèmes relatifs au foncier agricole et à l'aménagement des zones industrielles, et autres problèmes posés». Qualifiant le bilan réalisé de «positif», le délégué du médiateur de la République fera savoir que «la méthode de gestion des missions de la délégation du médiateur de la République d'Oran au niveau local, notamment pour ce qui a trait au suivi quotidien des doléances et préoccupations des citoyens, ainsi que la rapidité de leur prise en charge se fait conformément aux lois et règlements en vigueur», ajoutant que «le suivi commence dès l'accueil des citoyens pour le dépôt des réclamations et des requêtes». «Un guichet de réception et d'orientation est dédié à cet effet, à l'entrée du siège de la délégation, où un formulaire contenant les renseignements personnels et l'objet de la requête est rempli puis enregistré sur le réseau», a-t-il poursuivi. Et de préciser que «le citoyen peut prendre rendez-vous via le site de la délégation sur les réseaux sociaux, par courrier électronique ou en se présentant directement au siège local, sans rendez-vous préalable», expliquant que «le personnel de la délégation prend soin de recevoir les préoccupations des citoyens en toute circonstance dans un délai allant de 8 heures à 19 heures». La même source indique que «le personnel de la délégation offre les meilleures conditions d'accueil aux citoyens, ce qui a pour effet de les rassurer d'autant que parfois ils sont accablés par des préoccupations complexes et difficiles à solutionner». Dans le but de garantir un bon accueil aux citoyens, une psychologue reçoit leurs réclamations et les aide à rédiger leurs renseignements. Celle-ci oriente les plaignants pour la présentation de leurs requêtes, qu'ils discuteront avec l'un des conseillers du délégué du médiateur de la République. La même source souligne que «les personnes âgées ou présentant des handicaps sont reçues au rez-de-chaussée du siège pour leur éviter le désagrément de monter à l'étage supérieur». Selon Chouaib «la délégation emploie plusieurs conseillers de diverses spécialités, dont des bénévoles, pour une étude appropriée des recours et réclamations».