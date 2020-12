«Pas moins de 5 000 porteurs du Covid-19 ont été recensés depuis le début de la pandémie à ce jour», relève-t-on du communiqué diffusé par la cellule de communication de l’Etablissement hospitalier de l’Usto, soulignant que «23 000 consultations, 12 000 tests PCR et

500 scanners ont été effectués». La même source ajoute qu’«un taux de 70% des malades est pris en charge». «Nous continuons à prendre en charge tous les malades atteints du Covid-19», a affirmé la même source, expliquant que «plusieurs structures sanitaires ont été mobilisées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19». Il s’agit essentiellement de deux sites de réanimation, à savoir l’hôpital Nedjma, ex-Cheteibo, ce dernier a une capacité de 32 lits.

La seconde structure, de capacité de 20 lits, est installée à l’intérieur de l’hôpital, très précisément au niveau de la crèche du même établissement, en plus du système de tri des malades du Covid-19, cette mission étant confiée à plusieurs médecins et autres paramédicaux mobilisés au premier front. Le service «pré-tri» joue un rôle axial dans la détection, le traitement et la prise en charge immédiate des porteurs du virus. Faisant face à la propagation, la direction de l’hôpital a jugé utile de prendre toutes les mesures, imposées par la crise sanitaire, sans pour autant chambouler totalement le fonctionnement du reste des services. Autrement dit, plusieurs autres spécialités sont dispensées à l’hôpital, à l’image du bloc opératoire, réquisitionné exclusivement au profit des malades confinés, en raison de leur contamination au Covid-19 alors qu’ils sont programmés pour subir des interventions chirurgicales. Les enfants et les femmes enceintes atteintes du Covid-19 ne sont pas en reste de ce nouveau dispositif pour lequel l’on a jugé utile de réserver un espace en vue de leur traitement.