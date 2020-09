La «commission mixte de contrôle et de répression» administrative d'Alger a procédé, depuis mars dernier au 27 août 2020, à la fermeture de plus de 5000 locaux commerciaux à travers les différentes communes de la capitale, Alger. Ces décisions ont été prises suite au non-respect des mesures préventives de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Un communiqué de la wilaya d'Alger, rendu public dimanche, détaille ce lourd bilan des opérations de fermeture de locaux et espaces commerciaux ainsi que de marchés communaux n'ayant pas respecté les mesures préventives prévues contre la pandémie de Covid-19. Ce check-up fait ainsi état de la fermeture de 5145 locaux durant la période énoncée à travers les circonscriptions administratives de la capitale. L'énumération de ces fermetures exhaustives révèle que la circonscription de Dar El Beïda (DEB) détient le triste record de ces mesures avec pas moins de 3528 fermetures, dont 3409 pour la seule commune de DEB. Les différentes communes de DEB qui ont subi des décisions sont: Bab Ezzouar (76 locaux), Mohammadia (13), Bordj El Kiffan (22), Bordj El Bahri (1 local), Aïn Taya (4), El Marsa (3), qui s'ajoutent à la fermeture de deux marchés communaux à Bab Ezzouar et la suspension de l'activité d'un centre commercial à la commune de Mohammadia. Cette circonscription à forte densité commerciale, est talonnée par celle de Bir Mourad Raïs où 319 locaux ont été bouclés, dont 91 au sein de la commune, 38 locaux commerciaux à Hydra, 66 à Birkhadem, 61 à Saoula et 63 à Gué de Constantine, ce, en sus de deux marchés communaux à Birkhadem et à Saoula. Dans la circonscription administrative de Rouiba, il a été procédé à la suspension de l'activité de 299 locaux et la fermeture du marché de la cité El Ouancharis (ex-DNC) de Réghaïa. À Alger (Sidi M'hamed), ce sont 252 locaux qui ont subi des décisions pareilles dont 40 pour la seule commune d'Alger-Centre, cinq à El Mouradia et 16 à El Madania en sus de la fermeture de trois marchés et la suspension de trois centres commerciaux à la circonscription de Sidi M'hamed et 47 autres dans la commune même de Sidi M'hamed. D'autres communes ont subi le même sort comme Birtouta qui a vu la fermeture de 193 locaux et d'un marché communal. À Draria, ce sont 147 locaux qui ont été fermés en sus de trois marchés communaux et deux centres commerciaux. À Hussein Dey, 36 lieux commerciaux sont concernés par ces mesures préventives qui ont visé également deux marchés communaux. La périphérie ouest de la capitale n'a pas échappé au contrôle rigoureux mené par la commission mixte de contrôle et de répression qui a procédé à la fermeture de 82 locaux dans la circonscription de Zéralda dont six à Souidania et 50 pour la seule commune de Staouéli qui partage en parité avec Zéralda la fermeture de huit centres commerciaux.