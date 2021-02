La campagne de vaccination se poursuit à travers la wilaya de Tizi Ouzou, dans de très bonnes conditions, selon la direction de la santé qui a annoncé, hier, le nombre de personnes vaccinées depuis le début de l'opération. Selon le directeur du secteur Mokhtari, le nombre d'équipes médicales mobilisées dans ce cadre ont vacciné quelque 511 personnes. Comme attendu, par ailleurs, ces personnes sont d'abord le personnel des établissements de santé et les personnes atteintes de maladies chroniques.

En effet, selon le DSA, la campagne se poursuit à un rythme normal et selon le programme préétabli. Les équipes, sur le terrain, font tout leur possible pour répondre aux attentes des personnes qui arrivent. À noter, à ce sujet d'ailleurs, que les gens rencontrés dans les établissements de santé ont exprimé leur satisfaction du travail de renseignement prodigué surtout par les équipes en charge de ce dossier. Un très bon accueil avec de bonnes orientations sont signalées, en effet par de nombreuses personnes.

En fait, la wilaya de Tizi Ouzou s'est très bien préparée pour le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Selon la représentante de la direction de la santé, la campagne de vaccination va toucher le personnel qui sera composé de quelque 13000 médecins, agents paramédicaux et autres personnels soignants à être vaccinés en premier, avant que la campagne ne s'étende dans les prochains jours, aux 84 centres de vaccination répartis à travers toute la wilaya. Les malades chroniques et les personnes âgées de plus de 55 ans seront les prochains à être vaccinés lors de cette campagne qui durera toute l'année.

Toujours selon la même responsable, et pour rendre plus fluides les opérations de vaccination, la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a mobilisé quelque 84points de vaccination, dirigés par des médecins. Des espaces de vaccination sous la loupe en matière d'aménagement et d'observance. Equipés de toutes les commodités telles les salles d'attente et les salles de consultation, ces lieux sont en effet dans l'état où on l'a laissé, prouvant que les affirmations de la représentante de la DSP étaient vraies. Des équipes mobiles sont également mobilisées pour assurer la vaccination des personnes âgées et certaines catégories de malades chroniques dont les déplacements sont impossibles. Quelque

98 médecins et 200 agents paramédicaux et personnel soignant sont en effet sur le terrain, afin d'assurer la réussite de la campagne.

Pour le succès de l'opération, la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a réquisitionné tous les moyens nécessaires pour stocker les quantités parvenues du vaccin Spoutnik V. Aussi, parallèlement aux 84 centres de vaccination, les équipements, nécessaires comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les glacières et tout le matériel de la chaîne de froid sont disponibles.