Pas moins de 52 quintaux de kif traité ont été saisis, dans la nuit de mardi à mercredi derniers, par les garde-côtes relevant de la façade maritime de la partie ouest du pays. La saisie a été opérée à bord d’une embarcation, portant le drapeau allemand, naufragée appartenant à deux personnes de nationalités bulgare et hollandaise. Ces derniers ont été secourus.

L’opération a été menée à 15 miles nautiques dans le nord de la plage de cap Falcon, administrativement rattachée à la commune et daïra de Aïn El Türck. L’embarcation a été remorquée d’abord dans le port d’Arzew pour la soumettre à une fouille minutieuse, d’où la découverte de cette importante quantité de drogue.

Le trafic de drogue n’est plus un simple fait divers. Car, cette saisie renseigne sur ses ramifications internationales qui continuent à dominer l’actualité, d’où la guerre inflexible déclenchée à son encontre par toutes les institutions républicaines algériennes, en premier lieu les éléments de l’Armée nationale populaire ayant ouvert plusieurs fronts. Les saisies sont de plus en plus importantes. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des garde-côtes ont saisi, le 21 juillet 2019, une importante quantité de kif traité s’élevant à 201,4 kilogrammes, et ce, lors d’opérations distinctes menées au large d’Oran, Tlemcen et Aïn Témouchent (zone maritime) relevant de la 2e Région militaire. Ainsi, le bilan des drogues saisies ces dernières vingt-quatre heures par les unités de l’ANP, s’est élevé, alors, à quatre quintaux et 63,2 kilogrammes», a précisé la même source.

Dans cette prise, « quatre narcotrafiquants ont été également arrêtés, dans le même contexte, par des éléments de la Gendarmerie nationale à Oran de la 2e Région militaire et à Béchar rattachée à la 3e RM» a ajouté le MDN, précisant, à titre de rappel, que «les narcotrafiquants étaient en possession de 662 grammes de kif traité et 100 comprimés psychotropes».