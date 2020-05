Depuis la mise en place de l’obligation de se confiner entre 19 heures et 7 heures du matin, et pour la semaine comprise entre le 4 et le 10 mai, les services de police ont enregistré 529 infractions commises par des citoyens et qui consistent en le non-respect du confinement sanitaire nocturne. 109 véhicules ont fait l’objet d’une immobilisation en fourrière. Sept motocycles ont fait l’objet de la même sanction. En marge de leurs missions conjoncturelles et dans le cadre de leurs missions diverses de préservation des biens et des personnes et de lutte contre la criminalité, les services de police de la wilaya de Bouira ont communiqué le bilan mensuel. Ainsi, les différents services ont eu à traiter 166 dossiers inhérents à diverses affaires ayant impliqué 144 personnes.

Les atteintes aux personnes, agressions, injures, menaces… occupent le haut du tableau avec 49 affaires impliquant 41 personnes. 11 personnes ont été poursuivies dans 42 dossiers d’atteinte aux biens et dégradation volontaire de biens d’autrui. Deux personnes ont été poursuivies et incarcérées dans 15 dossiers relatifs aux vols avec préméditation. 37 personnes ont fait l’objet de poursuites pour trafic, six affaires, de détention des stupéfiants, 12 dossiers. Huit autres affaires sont toujours au stade des enquêtes et investigations approfondies. Deux personnes ont été incarcérées dans le cadre de ce dossier traité par la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Bouira.

Durant toujours le mois de février dernier et dans le cadre de ses missions de lutte contre le banditisme et la criminalité, les services de police ont effectué 337 descentes inopinées au niveau des marchés, des gares routières, des places publiques, des jardins publics… ces opérations ont permis le contrôle de 2036 personnes et ont abouti à la rédaction de la 69 procès verbaux transmis aux services de justice à l’encontre de 71 individus dont 17 pour détention illégale d’armes blanches prohibées et 21 appréhendés pour détention dans un but de consommation de drogue et psychotropes.

Durant cette phase, aussi, les services ont mis la main sur deux personnes recherchées dans des affaires judiciaires. 3451 véhicules ont fait l’objet de vérification et contrôle pendant ce mois de février selon toujours le communique de la sûreté de wilaya de Bouira. Le 5 mai dernier, les services de la sûreté de daïra de Kadiria ont arrêté l’auteur du vol par effraction commis dans un cabinet vétérinaire. L’auteur de l’acte proposait de vendre les médicaments subtilisés au niveau de Lakhdaria.

Arrêté, il a été présenté devant la justice. Le communiqué précise qu’en plus de ces missions habituelles, les services de la sûreté de wilaya de Bouira ont réquisitionné leur personnel dans le cadre de la mission de garantir le confinement nocturne imposé par la situation sanitaire actuelle. Dans ce cadre, il a été établi 866 infractions, la mise en fourrière de 278 véhicules et 10 motocycles. Concernant la préservation de la santé publique, la police de Bouira a saisi 483 kg de fruits et légumes en plus de 642 kg de viande blanche et rouge avec destruction de 531 kg impropres à la consommation.