Le candidat Abdelmadjid Tebboune a révélé, hier, son programme électoral à la presse nationale. S’installant d’emblée dans le débat idéologique en revendiquant un ancrage nationaliste et novembriste, le candidat indépendant ne ferme aucune porte à ceux qui voudraient se joindre à lui. Sa seule ligne rouge, c’est justement l’appartenance à la famille nationaliste et novembriste. A ce propos, le programme comporte 54 engagements, en référence à l’année de déclenchement de la guerre de Libération nationale. Un chiffre «porte-bonheur», mais des points de programme assez précis, faut-il le souligner. Sans aborder les aspects politiques de son programme, à savoir tout l’édifice institutionnel à renouveler, Abdelmadjid Tebboune s’est voulu très pragmatique et dira, lors du point de presse qu’il a animé à l’entame de la présentation du programme électoral lourd de quelque 200 pages, que «tout ce qui y figure est réalisable. Chaque mot de mon programme est un engagement que je prends devant les Algériens pour le réaliser totalement». Parmi les promesses que contient le document distribué aux journalistes, le candidat en cite un, certainement le plus emblématique, puisqu’il concerne le pouvoir d’achat : «Si j’arrive à la magistrature suprême, je défiscaliserai tous les salaires inférieurs à 30 000 dinars». Une sacrée promesse susceptible de laisser un trou dans le budget de l’Etat.

Mais Tebboune semble avoir bien étudié la question et révélera que le manque à gagner pour le Trésor sera comblé. En fait, l’homme veut se présenter comme le candidat du pouvoir d’achat. Et pour cause, il entend faire progresser les revenus de l’ensemble des classes sociales. Ce sera visiblement son cheval de bataille dans la course électorale qui s’annonce tout de même serrée.

L’autre centre d’intérêt du candidat et qui se trouve être également celui du candidat est en rapport avec la valeur du dinar. Tebboune promet de redorer son blason à la monnaie nationale en « ponctionnant » les surplus financiers générés par la planche à billets.

En fait, l’ancien Premier ministre avait l’air serein et confiant en ses capacités de redresser la situation générale du pays. «Le pays regorge de potentialités dans tous les domaines». Et en termes de domaines, il va jusqu’à citer celui de la chasse. «Les chasseurs ont également une place dans mon programme», dira-t-il, comme pour souligner qu’aucune catégorie ne sera négligée.