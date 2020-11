La wilaya de Constantine a mobilisé de gros moyens pour répondre aux besoins des établissements scolaires en matière de produits d'hygiène pour lutter contre la propagation du Covid-19, qui connaît une hausse inquiétante ces dernières semaines franchissant la barre de 1 000 cas par jour. Constantine avait enregistré, la semaine dernière une hausse importante dans les cas de contamination, jusqu'à atteindre les 197 en 24 heures. Ainsi, dans un communiqué adressé à notre rédaction, la wilaya annonce la distribution de plus de 55 000 bavettes ciblant les établissements les plus isolés de Constantine. Cette opération sera étalée sur plusieurs jours, annonce encore le communiqué où il a été rappelé que toutes les écoles ont bénéficié de gels hydro-alcooliques. Ceux-là même soit les établissements scolaires seront alimentés au fur et à mesure, selon les besoins. Par ailleurs et dans le même cadre, la sûreté de la wilaya a mené, il y a quelques jours, une opération de distribution de bavettes, à travers la ville de Constantine, dans le but de sensibiliser les citoyens. Une opération qui se poursuivait jusqu'à hier, a-t-on constaté de visu. Ces initiatives sont à ne pas en douter, prises pour interpeller les consciences sur la situation assez grave quant à la propagation du virus. D'ailleurs, dans ce contexte, on note, selon des sources, bien informées, qu'une trentaine de lits supplémentaires ont été mobilisés depuis le 19 novembre, soit depuis quatre jours, au Chuc, afin de prendre en charge les cas compliqués de personnes atteintes du virus.

L'information a été confirmée par le docteur Lunda Chakmak à un organe de presse public. «Une série de mesures préventives et d'intervention ont été prises par les responsables du CHU de Constantine pour renforcer les capacités en matière de lits dédiés à la prise en charge des cas de Covid-19», a -t- elle précisé, ajoutant que «cette infrastructure de santé a été réservée, dans le cadre du plan de gestion de la pandémie, à la prise en charge des cas de contamination jugés critiques, notamment ceux présentant des comorbidités graves et chroniques». À noter que plus de 300 lits, répartis entre le CHU-Docteur Ben Badis, l'hôpital El Bir, l'hôpital de la commune de Didouche Mourad et l'hosto d'El Khroub sont mobilisés pour la prise en charge des cas confirmés, atteintes de Covid-19. Les cas de personnes qui ne présentent pas un caractère grave sont traités chez eux, puisque cela ne nécessite pas une hospitalisation.

