Une ONG internationale, présente dans 105 pays, englobant 570 ONG, lauréate du prix Nobel de la paix 2017 et sur laquelle ne pèse aucune once de suspicion de collusion avec qui que ce soit, remet sur le tapis le dossier des essais nucléaires français en Algérie. Ican, c'est d'elle qu'il s'agit, milite pour que la communauté internationale exerce une pression sur la France. L'objet de ladite pression consiste à amener Paris à déterrer les déchets provoqués par les explosions nucléaires dans le désert algérien. «Le passé nucléaire de la France ne doit plus rester enfoui dans les sables», rapporte un document produit par Ican. Ce n'est pas anodin que la France soit interpellée de la sorte. C'est même sans précédent dans l'Histoire de ce pays, de se voir ainsi mis à l'index par une ONG plus que respectable, dans sa dimension planétaire et ses missions, dont la noblesse n'est en aucune manière remise en cause.

En mettant la puissance nucléaire qu'est la France dans le box des accusés, tout en lui rappelant ses responsabilités dans la dégradation de l'environnement d'une immense région d'un pays tiers, Ican relance le débat sur les pratiques criminelles d'un colonialisme auquel certaines parties en France tentent encore de lui trouver un visage humain. Les rédacteurs de l'étude à l'origine de l'appel à «exercer une pression sur la France» vont jusqu'à estimer, au-delà des aspects strictement techniques, que la vraie question relève aussi et surtout de l'Histoire commune entre les deux pays, l'Algérie et la France. Ils défendent le principe d' «une nouvelle ère des relations entre l'Algérie et la France», mais cela est conditionné par un véritable travail de reconnaissance du mal profond causé par le système colonial à une vaste région et aux populations qui l'habitaient.

La sortie de l'ONG qui coïncide avec la célébration par l'ONU de la «Journée internationale contre les essais nucléaires», prévue le 29 août prochain, a le mérite de mettre des chiffres et des lieux précis sur une activité dont l'opinion nationale et mondiale ne connaissaient que les grandes lignes. L'étude en question va donc au détail et série les essais, les accidents et surtout les déchets, encore radioactifs laissés sur place. Ce travail documenté et professionnel jette une nouvelle lumière sur les essais nucléaires et vient consolider la revendication algérienne pour inté-grer le dossier dans les discussions sur le contentieux mémoriel algéro-français. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, qui a toujours milité pour la poursuite des «efforts visant à trouver une solution au dossier d'indemnisation des victimes des essais nucléaires», comme il l'a d'ailleurs récemment réitéré, trouvera dans l'étude d'Ican assez de preuves et d'arguments confortant la demande d'Alger.

Le retentissement international attendu de l'appel lancé par l'ONG n'est certainement pas pour arranger les affaires de la poignée d'irréductibles de l'Algérie française qui ont tout fait pour démolir toute velléité d'ou-vrir les dossiers lourds de la colonisation. Après les enfumades, les massa-cres de masse, les déplacements de population et les assassinats extra-judiciaires, les essais nucléaires sont la dernière frontière de l'aventure coloniale française en Algérie. Le témoignage d'une ONG prestigieuse confirme les dires de nombreux historiens qui attestent du fait que les essais nucléaires dans le sud du pays peuvent être classés dans la case des pires crimes perpétrés durant 132 ans d'occupation. Certains vont jusqu'à affirmer que les tests relevaient d'une pratique génocidaire du colonisateur.

Le débat mémoriel qui semble s'instaurer entre la France officielle d'aujourd'hui et l'Algérie ne devra donc pas faire l'économie de la question du nucléaire dans le sud du pays. Un aspect qui met en évidence la grande question des archives qu'il va falloir ouvrir pour déterminer exactement ce qui s'est produit dans le sud du pays en rapport avec les essais nucléaires. La mise sur la scène publique du dossier par Ican et les pressions qui vont s'exercer sur la France peuvent faire l'effet de catalyseur de l'Histoire...