C'est l'un des plus grands coups de filet opérés par les policiers de la sûreté de daïra de Aïn El Türck près la sûreté de wilaya d'Oran, ces derniers n'ayant pas chômé durant toute la période du confinement en faisant face, outre à la transgression des règles instaurées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, au trafic de drogue, «ordinaire» et dure. C'est ce que renseignent les bilans de ce corps de sécurité, faisant état de la saisie, par les policiers de la sûreté de daïra de Aïn El Türck de pas moins de 58 602 comprimés de psychotropes de différentes marques, 115 kg de kif traité, 690 seringues, 4 grammes de cocaïne, près de 450 millions de centimes et 12 véhicules.

Cette opération a, dans son sillage, abouti à l'arrestation de 11 individus, âgés entre 19 et 45 ans; ces derniers, dont 2 mis en cause, sont des récidivistes, constituant un réseau hautement spécialisé dans le trafic transfrontalier des stupéfiants, entreposage et commercialisation. Cette affaire n'est pas un simple fait divers. Elle a éclaté sur le territoire de la commune d'Oran suite à l'exploitation, par des policiers, d'informations faisant état d'activités suspectes de deux individus, ces deux personnes épuisaient d'importantes quantités de stupéfiants qu'ils commercialisaient dans plusieurs coins et recoins du chef-lieu de la wilaya d'Oran.

Après avoir cerné toute l'affaire, les policiers sont passés à l'offensive en interpellant les deux individus, ces deux derniers étaient à bord d'une voiture sillonnant en toute quiétude les artères de la cité. Passés à la fouille, les policiers sont tombés nez à nez avec une quantité de 58 kg de kif traité, minutieusement dissimulée dans le coffre de la voiture immobilisée.

Cette saisie a donné «naissance» à une deuxième affaire, les policiers se sont vite rendus compte que les deux individus arrêtés auparavant n'agissaient pas du fait d'un simple hasard.

Approfondissant donc leurs investigations, un deuxième réseau est tombé, les membres le composant ayant été arrêtés en flagrant délit de possession des différentes marques de drogues destinées à la commercialisation. Idem pour le troisième groupe, celui-ci n'a pas non plus tardé à connaître le même sort, alors que ses membres transportaient d'importantes quantités de stupéfiants devant être distribuées. Les membres des trois bandes agissaient en coordonnant leurs actions qu'ils menaient un peu partout dans plusieurs localités de l'Ouest du pays.

Les premiers éléments de l'enquête ont dans leur rapport conclu que les trois réseaux ont été très «habiles» dans leurs sorties qu'ils opéraient lors de leurs «Go Fast», furtivement, de peur d'être repérés ou encore suspectés.

Avant chacune de leurs sorties, le chauffeur d'une voiture de marque Volkswagen balisait le terrain, en procédant d'abord à une patrouille de reconnaissance qu'il opérait dans l'itinéraire emprunté par le convoi, avant de donner l'ordre d'activer l'escorte des convoyeurs des marchandises prohibées en les guidant vers la destination décidée.