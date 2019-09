Alors qu’il a connu un engouement extraordinaire durant les trois dernières éditions, le concours «Rabah-Aissat» du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou enregistre, cette fois-ci, un déclin en matière du nombre de village participants. En effet, le nombre de comités de village ayant exprimé leur vœu d’y prendre part a baissé de la moitié pour cette fois-ci comparativement aux éditions précédentes. Selon le comité qui coordonne ce concours au niveau de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou (APW), il n’y a eu que 58 villages inscrits pour concourir cette fois-ci contre plus de 100 durant la sixième édition de 2018. Toutefois, du côté des villages qui y concourent, la mobilisation bat son plein sur le terrain où de grandes opérations de nettoyage tous azimuts et d’embellissement des places publiques et des routes, entre autres, ont atteint leur vitesse de croisière cette semaine dans la perspective d’être fin prêts avant le passage de la commission de l’APW à laquelle échoit l’opération de notation de chaque village en fonction des critères et des barèmes préétablis. Le comité d’organisation de l’APW, chapeauté par la commission «santé, hygiène et environnement», a apporté les toutes dernières retouches nécessaires pour mener à bien et à terme sa mission et ce, malgré la déception engendrée par la baisse sensible du nombre de participants, contre toute attente. C’est la première fois en effet que ce concours n’enregistre pas un grand engouement depuis sa création en 2006. De 101, en 2018, le nombre de participants a périclité pour atteindre 58 cette fois-ci ! Youcef Sid-Ali, président de la commission en question, n’a pas manqué d’ailleurs de déplorer ce recul. Mais en même temps, il a rappelé que le groupe d’évaluation, constitué par les membres de la commission «santé hygiène et environnement» mènera son travail le plus normalement du monde. D’ailleurs, a-t-il indiqué, ces membres, en collaboration avec les représentants de la direction de la santé et de la population de la wilaya, la direction du tourisme, celle de l’environnement, la direction de la culture sont déjà à pied d’œuvre et sont sur le point de terminer les visites d’évaluation sur le terrain et un planning a été tracé préalablement pour visiter l’ensemble des 58 villages inscrits au concours. Il faut préciser que dans la commission d’inspection figurent aussi des représentants des villages qui ont été lauréats de ce concours lors des différentes éditions précédentes. L’aspect nouveau de ce concours pour cette année, c’est l’ouverture d’une deuxième mini-compétition entre les anciens lauréats : une sorte de superprix du village le plus propre. Pas moins de 23 villages ayant tous été primés dans le passé concourront dans cette nouvelle catégorie de ce prix portant le nom de l’ancien président de l’APW de Tizi Ouzou, Rabah Aïssat, assassiné dans un attentat terroriste perpétré dans sa région natale, Aïn Zaouïa.