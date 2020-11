Grave est cette situation de relâchement qui se poursuit malgré la mise en place d'un dispositif sanitaire rigoureux tout en l'accompagnant par des mécanismes permettant sa mise en oeuvre. le confinement partiel étant de rigueur, il n'en est pas de même pour cette résistance affichée quant à la non-application de ce protocole sanitaire, notamment dans le volet lié au port du masque. Sinon, comment interpréter le fait que les services de police ont, en l'espace des 10 derniers jours seulement (du 5 au 14 octobre) ont enregistré 6 000 cas de transgression des mesures sanitaires. Durant la même période, les mêmes services ont fait état de 3 162 personnes ayant été verbalisées pour non-port du masque protecteur et 1 015 autres ont violé les horaires du confinement nocturne, en plus de 365 autres cas liés à la violation des mesures sanitaires à bord de véhicules et 376 violations liées à la distanciation sociale. Le commerce n'est pas en reste. La cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de la wilaya d'Oran fait état de «251 commerçants pris en flagrant délit de non-port du masque à l'intérieur de leurs locaux, 102 clients ayant eux aussi jugé utile de se défaire de la bavette et 62 transgressions liées au nombre de clients autorisés à accéder dans les commerces».

Ainsi, les policiers, en procédant à des opérations de contrôle, ont relevé près d'une cinquantaine de cas liés à cette infraction, en plus de la poursuite de l'activité commerciale pendant les horaires de confinement partiel. La majeure partie de ces commerces a, selon les mêmes sources, été proposée à la fermeture. Les passagers, eux, n'ont pas manqué à ces transgressions en empruntant les taxis et les bus de transport en commun. Là aussi, les policiers font, dans leurs bilans, état de plus de 140 cas. Ayant constaté ce relâchement et la flambée des bilans, la wilaya d'Oran a, en fin de semaine dernière, arrêté plusieurs mesures préventives entrant dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.