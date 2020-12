La cour d'Alger a confirmé, hier, la peine de 6 mois de prison ferme contre le patron du groupe médiatique Ennahar, Anis Rahmani, dans l'affaire de diffamation qui l'opposait au directeur de la revue arabophone Echourouk El-Arabi, Yassine Fodil. Le tribunal de première instance avait prononcé la même peine, le 15 octobre dernier. Anis Rahmani, de son vrai nom Mohamed Mokaddem, en détention depuis le mois de février, a également été condamné à 5 ans de prison ferme, en novembre, pour avoir enregistré et diffusé une conversation avec un officier des services de renseignement. Il fait également l'objet d'une enquête pour corruption et est poursuivi dans plusieurs autres affaires, entre autres pour «acquisition d'avantages indus» et «détention de comptes bancaires à l'étranger».