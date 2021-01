Le tueur silencieux continue de faire des victimes en 2021, en dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation organisées à la venue de chaque saison froide.

La liste des victimes emportées par le monoxyde de carbone (CO) s'est en effet allongée au 5e jour de cette nouvelle année avec six nouvelles victimes, recensées dans plusieurs wilayas du pays. C'est ce qu'a indiqué le bilan de la Protection civile (PC) arrêté hier matin. Ce document couvre la période des dernières 24 heures. La wilaya de Tiaret déplore le bilan le plus lourd où une famille entière a été décimée par ce gaz, inodore et incolore.

La famille emportée par le tueur silencieux, était composée du père, sa femme et ses deux enfants.

Les victimes ont toutes été emportées durant leur sommeil. Les six nouvelles victimes portent à 16 le nombre total de décès liés à l'inhalation des gaz toxiques émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-eau, au niveau national.

Le bilan de la PC aurait pu être plus lourd. Le document de ce corps constitué a fait état de 27 personnes sauvées in extremis, à travers plusieurs wilayas, durant les dernières

24 heures. Un phénomène qui a fait 128 victimes, en 2020. Un drame que l'on croyait cantonné, après l'instruction donnée par le ministère du Commerce aux commerçants de l'électroménager, les appelant à imposer à leurs clients un détecteur de ce gaz, lors de la vente de tout appareil de chauffage à gaz. Les chiffres des victimes asphyxiées au CO, depuis le début de l'année, sont là pour rappeler l'ampleur du défi et pour affirmer l'échec de la dite mesure mise en place par ce département ministériel.

Notons que des techniciens affirment que les appareils détecteurs sont complémentaires et peuvent être «inefficaces» s'ils sont contrefaits.

Le seul perdant est le citoyen qui se retrouve ainsi, «double victime».

Au moment où d'autres morts sont à craindre, à cause de la persistance du mauvais temps, le ministère de la Santé rappelle la nécessité de respecter les principales directives de la campagne de prévention et de précautions à prendre pour réduire ce phénomène.

La tutelle a souligné «l'importance de contrôler tous les ans, les installations de chauffage et de production d'eau chaude par un professionnel qualifié (chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains, cheminées, poêles...), aérer son logement quotidiennement pendant 10 minutes au moins et ne jamais obstruer les aérations du logement.

Des recommandations à suivre, que ne cesse de répéter la Protection civile, qui continue de sensibiliser les ménages, afin d'épargner des vies humaines.

Le manque de vigilance des citoyens est la principale cause à retenir. Cependant, elle n'est pas la seule. L'insouciance des consommateurs lors de l'achat des appareils précités, est mise en cause dans l'aggravation du phénomène.

La PC souligne, dans ce sens, que la vérification des appareils de chauffage par un technicien compétent avant leur mise en marche, demeure un autre conseil donné par la Protection civile pour se prémunir contre les risques du monoxyde de carbone.

Ces appareils sont vendus à des prix très bas. Ils attirent les clients, qui font fi des règles de sécurité et surtout du rapport qualité/prix. Peut-être que «ces chauffages de la mort» sont exposés à la vente, au vu et au su de tout le monde, sauf aux contrôleurs du ministère du Commerce