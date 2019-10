Six personnes ont été présentées, hier, devant la justice, après une enquête de police pour corruption. Les mis en cause sont âgés de 36 à 53 ans contre lesquels pèsent de graves chefs d’inculpation. Il s’agit, notamment de dilapidation de biens publics, détournement et constitution d’association de malfaiteurs. L’enquête a été déclenchée suite a des informations selon lesquelles des individus de la fourrière de la commune de Massinissa, daïra d’El Khroub, s’adonnaient à des opérations de détournements, recevaient des pots-de-vin et dilapidation. Tout avait commencé lorsqu’un conducteur dont le véhicule, suite à une contravention, a été mis en fourrière a avoué avoir remis une somme de 12600 DA à l’un des employés, pour récupérer sa voiture. Les enquêteurs ont pu obtenir ces aveux suite à des renseignements, lors de leurs investigations prouvant que le mis en cause, trahi par la contravention, ne s’est pas présenté à la fourrière. Les enquêteurs ont découvert ensuite que des fonds publics ont été détournés. Dans la progression de l’enquête, il a été procédé à l’accusation et l’arrestation de six employés de cette municipalité, dont un haut cadre ayant des antécédents judiciaires puisque la police judiciaire a découvert que des manipulations similaires avaient été signalées.