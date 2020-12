Un feu s’est déclaré dans un garage (parking) situé au village Ath Lahcène, dans la commune et la daïra d’Ath Yanni à 40 kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2 heures du matin. Selon un responsable de la direction de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou, ce feu important a nécessité l’intervention, le 10 décembre 2020, à 2 heures du matin, des éléments de la Protection civile de l’unité de Ouacifs appuyés par les renforts des unités de Ouadhias et de Aïn El Hammam. Ces derniers sont intervenus pour l’extinction d’un feu ayant ravagé six véhicules stationnés dans un grand garage situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de deux étages. Fort heureusement, aucune victime humaine n’est à déplorer, suite à cet incendie. Mais les six véhicules ont été pulvérisés à 100 %, a indiqué la même source. Les hourdis de la dalle du garage ont été en outre endommagés. Il faut préciser que l’intervention des éléments de la Protection civile a pu épargner trois véhicules stationnés dans un garage mitoyen, ainsi que deux appartements sis au-dessus du garage.