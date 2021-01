La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a déclaré à partir de Blida que «64% des bénéficiaires du microcrédit en 2020 au niveau national étaient des femmes», d'après un compte rendu de l'agence officielle sur la visite de travail de la ministre dans la wilaya de Blida.

Les femmes optent pour ce type de crédit pour sa valeur réduite, ce qui les encourage à lancer leurs microprojets. Elle a indiqué, d'après un compte rendu de l'agence officielle, que «son département comptait assurer 780 microprojets destinés essentiellement aux femmes». Elle a rappelé qu'«une réunion de coordination entre les différents secteurs concernés est prévue lors des prochains jours pour arrêter un programme d'action unifié de soutien à la femme rurale et à la femme au foyer». «Ce soutien se traduira par la formation, l'appui matériel, l'accompagnement ou la commercialisation», a-t-elle indiqué, ajoutant que «l'objectif de cette action est d'atteindre un produit conforme aux normes nationales et de le faire connaître sur les marchés internationaux».

De son côté, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a souligné que «cette visite d'inspection effectuée par les responsables du secteur du tourisme et de la solidarité visait à sensibiliser au soutien de l'Etat en vue de mettre en exergue le rôle de la femme, qu'elle soit rurale ou au foyer, notamment celle des zones d'ombre». «Nous sillonnerons toutes les wilayas pour mon-trer aux femmes au foyer tous leurs droits et les mécanismes que l'Etat a mis en place afin de soutenir et d'augmenter les revenus familiaux et créer de la richesse», a-t-il indiqué, soulignant qu' «il existe plusieurs dispositifs de soutien dans diverses activités, qu'il s'agisse de l'artisanat, l'agriculture ou les services».

Cette caravane, ajoute-t-il, vise également à encourager les femmes à suivre des sessions de formation au niveau des Chambres de l'artisanat et des centres de formation professionnelle à l'effet d'obtenir un diplôme leur permettant de bénéficier d'un local et d'un prêt pour démarrer unmicroprojet».