L'université américaine de Princeton a initié une enquête en Algérie, pilotée par le professeur Abdulwahab Kayyali. Effectuée pour la première fois par téléphone, entre l'été 2020 et l'hiver 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes, le sondage qui portait essentiellement sur l'appréciation que font les Algériens de leurs dirigeants, a donné des résultats qui confortent largement l'Exécutif. Ainsi, l'on apprend que les deux tiers des Algériens sont «satisfaits de l'action du gouvernement». Cette proportion, dont rêveraient tous les gouvernements de la planète, renseigne visiblement sur un niveau assez élevé de confiance envers l'Exécutif. Les Algériens ne semblent pas prêter attention aux discours pessimistes émanant de l'opposition et foisonnant sur les réseaux sociaux. Dans le détail, le sondage de l'université américaine de Princeton, rapporte que 66% des Algériens se disent «satisfaits de l'action du gouvernement». La même proportion des sondés affiche sa satisfaction quant à la gestion de la crise sanitaire par les autorités du pays. Dans le même ordre d'idées, ce sont plus de 50% des Algériens qui disent croire les chiffres de la pandémie présentés quotidiennement par le ministère de la Santé.

La confiance des Algériens à l'endroit de l'action du gouvernement comprend aussi la lutte contre la corruption. Le sondage retient, en effet, qu'une écrasante majorité des Algériens estime que «la corruption est répandue dans les appareils de l'Etat», elle accorde à l'Exécutif le préjugé positif du combat qu'il mène contre le fléau.

Sur un autre plan et très attachés aux libertés individuelles et collectives, les Algériens affichent leur refus catégorique de la limitation de la liberté d'expression. Ils sont 82% à défendre cette liberté et ne trouvent pas que la situation sanitaire puisse justifier la limitation de l'expression. Concernant la presse, ils sont 74% à être contre la limitation de la liberté de la presse. Cette posture qui montre un sens élevé de la citoyenneté n'empêche pas les Algériens d'estimer vivre dans un pays de droit. Et pour cause, 74% des sondés affirment que leurs droits civils sont garanties. Ils poussent jusqu'à considérer que globalement, la liberté d'expression est garantie en Algérie. Une proportion approchante, soit 69%, trouve que les médias sont libres de critiquer régulièrement l'action du gouvernement, sans aucune conséquence notable.

Concernant l'aspect économique de l'enquête d'opinion, il ressort que 49% des sondés donnent un bonne note à l'Exécutif, considérant la situation économique du pays comme positive. Sur cette question précédemment, les femmes sont moins optimistes avec une proportion de 40% à y croire. Mais la persistance de la crise sanitaire aidant, une bonne majorité dit craindre une baisse ou carrément la perte de ses revenus dans le courant de l'année en cours. Cette masse de sceptiques se recrute, selon l'enquête de l'université américaine de Princeton, parmi «la population dont les revenus ne couvrent pas leurs dépenses». Les Algériens, quelle que soit leur classe sociale, trouvent que la Covid-19 a négativement impacté la scolarité des étudiants et des élèves. Ils ne sont pas moins de 84% à partager cette conviction.

Dans le classement de leur priorité de l'heure, les Algériens considèrent le coronavirus comme le plus important défi de l'Exécutif. Ils sont 72% à croire à une persistance de la pandémie dans les prochains 6 mois. Ils ont eu raison, sachant que le sondage a été réalisé, il y a déjà quelques mois. Dans le lot, les femmes sont plus craintives, à 77%, tandis que les hommes sont 66% à développer des appréhensions face à la pandémie. On retiendra enfin, que le sondage classe l'Algérie «parmi les premiers pays où les mesures de prévention sont respectées».