L’Algérie n’est pas épargnée par la maladie du sida pandémie, mais le taux de sa propagation reste faible. Les chiffres publiés par l’Institut Pasteur indiquent qu’un total de 673 nouveaux cas de sida ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019. Selon la professeur Salima Bouzghoub, responsable du Laboratoire national de référence (LNR) du VIH-Sida à l’Institut Pasteur d’Alger « Un total de 673 nouveaux cas de sida ont été enregistrés en 9 mois». La spécialiste a fait savoir que « lors des 9 premiers mois de l’année en cours, quelque 673 nouvelles infections au VIH ont été enregistrées, dont 385 hommes et 288 femmes âgés entre 30 et 39 ans », en expliquant que le mode de transmission le plus récurrent demeure celui des relations sexuelles. Rappelant que depuis l’apparition du premier cas en Algérie, en 1985, le LNR a recensé, jusqu’au 30 septembre dernier, plus de 13 000 cas, dont 6 715 hommes, 5 468 femmes et 817 de sexe non mentionné. Selon un bilan du ministère de la Santé et de l’Onusida, le nombre de personnes infectées par le VIH, tous âges confondus, a atteint en 2018 «quelque 1300 cas, alors que le nombre de séropositifs frôle les 16 000 cas, dont 15 000 âgés de plus de 15 ans, 7 000 femmes et 8 300 hommes». Selon le même bilan, le nombre de personnes âgées entre 0 et 14 ans ne dépasse pas les 500 cas de contamination. Le taux de prévalence en Algérie chez les personnes âgées de 15 à 49 ans est estimé à 0,1% de la population, alors que le nombre de séropositifs au courant de leur cas est de 14 000 personnes, explique la même source. Par ailleurs, en matière de prise en charge, il semble que l’Algérie est leader dans la région Mena. L’Algérie donne une grande importance au traitement, qui est une priorité. Le traitement antirétroviral (ARV) est assuré gratuitement pour les patients.