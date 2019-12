Une quantité de 69 400 tonnes de ciment gris non pulvérisé, le clinker, sera expédiée au courant de cette semaine du port de Djen Djen (Jijel) vers des pays d’Afrique occidentale, a indiqué, hier, le P-DG de cette entreprise portuaire, Abdeslam Bouab.

Pas moins de 37 400 tonnes de clinker de l’entreprise Cilas Lafarge-Holcim de Biskra, acheminées pour la première fois vers Djen Djen par voie ferroviaire, sont actuellement en cours de chargement en vue de leur expédition à bord de trois navires, a précisé le même responsable. Bouab s’est félicité que tous les moyens humains et matériels du port soient mobilisés pour assurer le succès de cette opération. Dès la sortie du port, de cette cargaison, débutera le chargement d’une seconde opération d’exportation de 32 000 autres tonnes de clinker de la cimenterie de Aïn El Kebira (Sétif) du groupe public industriel des ciments d’Algérie (Gica) vers des pays d’Afrique occidentale également. Une autre opération d’exportation de clinker de la cimenterie de Sigus (Oum El Bouaghi) du groupe Gica est programmée, quant à elle, à partir de ce port, début janvier 2020, selon le P-DG du port qui a assuré que les opérateurs économiques trouvent à leur service des aires de stockage, de chargement et de déchargement ainsi que les installations, outils nécessaires outre plusieurs facilités à l’exportation. Les exportations algériennes de ciment ont dépassé 51 millions de dollars durant les neuf premiers mois de 2019, enregistrant une hausse de volume de plus de 251%, en comparaison avec la même période de l’année d’avant, a indiqué dimanche dernier la direction des études et de la prospective des douanes (Depd).

Les exportations de ciments hydrauliques, y compris le ciment non pulvérisé appelé clinker , ont connu une nette augmentation, passant de 14,54 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2018, à 51,09 millions de dollars durant la même période de l’année en cours, soit une évolution de 251,41%, a précisé la même source.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, avait déclaré en novembre à Biskra, en marge d’une cérémonie d’exportation d’une cargaison de ciment du groupe industriel Cilas vers la Côte d’Ivoire, que les recettes d’exportation du ciment algérien qui étaient de l’ordre de 20 millions de dollars en 2018, devraient atteindre les 60 millions de dollars d’ici la fin 2019.