La nouvelle hausse des cas de contamination par le coronavirus n'a pas épargné la wilaya de Tipasa, où la direction de la santé a annoncé hier, la découverte de sept nouveaux clusters de contamination. La situation concerne les communes, de Tipasa, Cherchell, Hadjout, Bourkika, Bou Ismaïl, Koléa et Sidi Rached, Mettant en avant, comme raison essentielle, le relâchement dans le respect des gestes barrières, notamment le port du masque; la direction de la santé appelle les citoyens à observer plus de vigilance et à se conformer aux mesures de confinement et de restriction des déplacements, et ce en vue de contribuer à contenir la pandémie et à réduire le nombre de morts. Il faut dire, cependant, que le recul de la pandémie à la fin de la saison estivale, avait donné lieu à un déferlement de touristes sans précédent, et d'estivants, qui a favorisé les grands rassemblements et les sorties nocturnes. Tipasa étant l'une des destinations les plus prisées sur la côte algérienne, a poussé durant cette période, un soupir de soulagement de la part des citoyens, après environ 4 mois de confinement. La frustration a fini par avoir raison des gestes barrières et en un laps de temps très court, le port du masque et la distanciation sociale, ont laissé place aux regroupements sur les places publiques et les terrasses de cafés. La situation actuelle exprime le résultat de toute cette frénésie de l'été et renseigne, si cela est encore utile, sur le fait que les durées d'incubation du virus peuvent surprendre par leur semblant d'accalmie. Un répit qui semble tourner au désastre, avec la découverte de ces nouveaux foyers de contamination, qui annoncent le début d'une autre épreuve difficile, dans la wilaya de Tipasa, qui panse encore les blessures des incendies qui l'ont ravagée dernièrement.