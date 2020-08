Le ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, hier, que plus de 70 décès sont enregistrés à ce jour dans le corps de la santé, tous grades confondus, et plus de 4 000 sont infectés par le virus. Revenant sur la réouverture graduelle des mosquées et des plages, à partir de samedi prochain, il a qualifié cette démarche de «véritable test». Pour le ministre, les plages posent plus de problèmes, en termes de risques, que les mosquées qui, elles, sont mieux contrôlées. Le professeur Benbouzid n'exclut pas de revenir au confinement si la situation épidémique ne s'améliore pas ou, pire, flambe. Cette mission reviendra aux walis qui, en fonction du degré de discipline qu'aura à démontrer la population, prendront les décisions adéquates. «Il n'y a pas de mesures préétablies. Nous vivons une situation exceptionnelle et les mesures seront prises en fonction de la situation», insiste le professeur Benbouzid. S'agissant du vaccin, il a encore réaffirmé que l'Algérie a pris ses dispositions pour son acquisition dès sa fabrication.