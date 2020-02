La nécessité de conférer un cadre réglementaire aux différents parkings qui activent de manière illégale, depuis plus de vingt ans, dans la ville de Tizi Ouzou et à la Nouvelle-Ville est impérieuse. La situation ne peut pas encore rester en l’état pendant longtemps car de nombreux problèmes surgissent régulièrement à cause du fait que les personnes qui tiennent ces parkings activent dans un cadre illégal. Doter ces derniers d’un cadre légal et réglementaire permettrait aux automobilistes de stationner leurs voitures en toute sécurité et sans encourir le risque de se faire agresser. Les services de la sûreté de wilaya ont recensé l’existence de pas moins de 70 parking sauvages dans la ville de Tizi Ouzou.

Des dizaines de plaintes ont été déposées au niveau des différentes sûretés urbaines à cause de rixes ayant éclaté entre les personnes qui tiennent ces parkings et des automobilistes, a-t-on appris. Hier, le chef de sûreté de wilaya, Madjid Aknouche, a attiré l’attention sur cette situation déplorable en révélant que rien que durant ces derniers jours, 50 plaintes ont été déposées dans les différents postes de la ville de Tizi Ouzou, en ce qui concerne uniquement les situations qui dégénèrent au niveau desdits parkings sauvages. Cette situation dure depuis plus de vingt ans et à ce jour, aucune solution n’a été trouvée pour organiser ce créneau d’activité. Les premiers à payer les conséquences de cette absence d’un cadre réglementaire, ce sont les citoyens qui s’en occupent eux-mêmes. Ces derniers se plaignent d’exercer cette activité car n’ayant pas le choix. « Soit, je travaille en tant que parkingueur soit je resterai un éternel chômeur. Vous pensez vraiment que c’est avec gaieté de cœur que je travaille ici.

Depuis quinze ans, je m’occupe de ce parking, je n’ai ni assurance ni aucune garantie que cet «emploi» soit perdu du jour au lendemain. Ceci sans compter les accrochages presque quotidiens avec des automobilistes qui refusent de payer après avoir stationné leurs véhicules pendant des heures ici», nous confie, dépité, l’une des personnes qui s’occupe de l’un des parkings non réglementés situé au centre-ville de Tizi Ouzou. Notre interlocuteur précise que fort heureusement, la majorité des automobilistes est constituée de bons payeurs.

Il y en a même certains qui n’hésitent pas à les gratifier volontiers d’un pourboire. Certains automobilistes se souviennent des années quatre-vingt-dix où il n’était pas évident de laisser sa voiture garée, en ville, sans encourir le risque de se voir voler tout ce qui s’y trouvait de précieux, à commencer par son autoradio.

Ce genre de larcin a presque complètement disparu de la ville de Tizi Ouzou puisqu’on peut désormais laisser sa voiture à n’importe quel endroit sans encourir aucun risque et en toute sécurité sous l’œil bienveillant des « parkingueurs».

Et l’existence de ces parkings sauvages, quoi qu’on puisse en dire, est pour beaucoup dans la disparition des vols visant les voitures qui stationnent dans la ville de Tizi Ouzou et à la Nouvelle-Ville. Pour parer définitivement à ce problème d’absence de cadre réglementaire qui touche ce créneau, le premier responsable de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a suggéré, hier, l’ouverture de quinze parkings dignes de ce nom et dotés d’une grande capacité dans la ville de Tizi Ouzou. Cette alternative constituera sans nul doute une parade certaine à toutes les agressions et les rixes qu’on enregistre régulièrement dans ces espaces transformés en parkings sauvages.