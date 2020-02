En attendant la traditionnelle conférence annuelle, Algérie télécom a jugé utile de communiquer ses réalisations entrant dans le cadre du développement en moyens de technologie de l’information et de la communication (Tic) pour l’année 2019. C’est ainsi que la wilaya de Béjaïa a bénéficié d’un large et riche programme en la matière durant l’année 2019. La direction opérationnelle d’Algérie télécom a réussi le pari de toucher à toutes les couches et segments des réseaux de télécommunications à travers la wilaya de Béjaïa. En matière de transport, constituée essentiellement de supports de fibre optique, «il a été procédé durant l’année 2019 à la pose de plus de 700 km de fibre optique, ce qui assure une couverture de plus de 2150 km posés à travers l’étendue de la wilaya», indique le communiqué de presse de cette institution. S’agissant du volet équipement d’accès, Algérie télécom indique avoir installé un total de 29 équipements de technologie dernière générations à travers toute la wilaya, dont 14 uniquement durant l’année écoulée. Un effort qui a permis à un nombre important de citoyens de bénéficier de l’offre Idoom Fibre et par ricochet un meilleur débit. Cette desserte a consisté à offrir au client un débit plus important allant jusqu’à 100 M/bits). Les zones enclavées n’étaient pas en reste. La technologie 4glte, considérée comme une solution complémentaire pour bénéficier de l’Internet a été le choix rendu nécessaire pour assurer la couverture des ces régions rurales et à l’accès difficile. A ce titre, 66 équipements de type EnodB ont été déployés sur le territoire de la wilaya de Béjaïa, dont 13 Enod B installés et mis en production durant l’année 2019, offrant ainsi la possibilité à plus de 38490 clients de bénéficier de l’offre Idoom 4g Lte. En matière de présence physique, un autre volet, aussi important : Algérie télécom a procédé à des aménagements des structures commerciales afin d’améliorer l’aspect visuel des structures d’accueil. C’est ainsi que des travaux d’aménagement ont été réalisés au niveau des agences commerciales et points de présence à l’instar des régions d’Aokas, Ighil Ali, Seddouk, El-Kseur, Adekar et Timezrit.