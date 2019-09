Quelque 700 logements de fonction et locaux éducatifs ont été récupérés, depuis 2014, au niveau des directions de l’éducation d’Alger-Est et Alger-Centre, selon les directeurs de ces deux directions. Un nombre important d’espaces relevant du secteur de l’éducation, tous cycles confondus (primaire, moyen, lycée) et indûment occupés, ont été récupérés depuis 2014, a affirmé, Khaldi Noureddine, directeur de l’éducation d’Alger-Centre, précisant qu’il s’agit de 500 logements de fonction, 60 classes, 50 locaux et deux unités de consultation médicale scolaire, ainsi que des cantines scolaires réparties à travers 17 communes, au niveau de quatre circonscriptions administratives de la capitale. Pour sa part, le directeur de l’éducation d’Alger-Est, Lahbib Abidat, a indiqué que plus de 193 logements de fonction ont été récupérés dans 17 communes d’Alger-Est, depuis le début de l’opération, ajoutant que les logements récupérés ont été attribués aux bénéficiaires. Evoquant en outre la récupération de 70% d’autres espaces, indûment occupés au niveau des établissements éducatifs (classes pédagogiques et cantines scolaires), il a fait savoir que la récupération des logements de fonction et espaces éducatifs se poursuivra, à travers quatre circonscriptions administratives.

Concernant les préparatifs pour la rentrée scolaire 2019-2020, prévue le 4 septembre, Abidat a rappelé que sa circonscription éducative sera renforcée par trois groupes scolaires, deux collèges d’enseignement moyen (CEM) et un lycée au niveau de la cité des 5000 Logements Aadl, à Kerrouche (Réghaïa), circonscription administrative de Rouïba, ajoutant que toutes ces structures éducatives seront équipées pour accueillir les élèves, en tenant compte des opérations de relogements.

Au titre de la rentrée scolaire 2019-2020, plus de 162 000 élèves sont inscrits en cycle primaire, plus de 104 000 autres en cycle moyen et près de 42 000 élèves en secondaire, au niveau de la direction de l’éducation d’Alger-Est, soit une hausse par rapport à la précédente rentrée scolaire, où le nombre d’inscrits pour le cycle moyen avait dépassé les 5000 élèves contre 5000 nouveaux inscrits pour le cycle primaire. Ces chiffres sont appelés à augmenter en raison de la poursuite des inscriptions et des transferts, suite aux opérations de relogement enregistrées dans la capitale. Le nombre d’écoles primaires relevant de la direction de l’éducation d’Alger-Est devra passer de 355 à 395 écoles primaires, et ce suite à la réception, au titre de la rentrée scolaire 2019-2020, de plus de 30 groupes scolaires programmés, tandis que le nombre de CEM passera de 124 à 127 collèges. Quant au nombre de lycées, il sera renforcé par une nouvelle structure, portant, ainsi, le nombre total à 55 lycées répartis à travers les quatre directions de l’éducation.

De son côté, le directeur de l’éducation d’Alger-Centre, Noureddine Khaldi, a fait état, lors de la prochaine rentrée scolaire, de la réception d’un (01) collège au niveau de «la Base 4» à Beni Messous, et ce après achèvement des travaux d’aménagement et de reconversion de 88 locaux commerciaux, accordés par la wilaya l’an dernier, en collège d’une capacité d’accueil de 600 élèves. Un total de 165 000 élèves devront rejoindre les classes, trois cycles confondus, au titre de la prochaine rentrée scolaire, enregistrant une baisse de près de 2000 élèves pour le cycle primaire, et une hausse de

1500 élèves pour le cycle moyen et de 1000 élèves pour le cycle secondaire, a-t-il précisé.

Dans le cadre de la reconstruction et la restauration des établissements éducatifs préfabriqués, il sera procédé, cette année, à la démolition du collège Lalla Khedidja (commune de Bologhine), où les travaux ont été lancés pour la construction d’un nouveau collège qui sera réceptionné dans un an et demi au maximum, a fait savoir Khaldi, ajoutant que les élèves scolarisés à l’établissement en question seront transférés, temporairement, vers le CEM Mouloud Feraoun.