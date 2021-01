Le ministère de la Défense nationale a rendu public son bilan de l'année 2020 par un communiqué transmis à notre rédaction. Le bilan comprend aussi bien les résultats réalisés durant cette période relatifs à la lutte antiterroriste, mais aussi la criminalité organisée. Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste, le MDN fait état de la neutralisation de 37 criminels dont 21 abattus, neuf arrêtés et sept autres qui se sont rendus. Ces opérations ont eu lieu dans un contexte particulier durant cette année avec la crise sanitaire qui a secoué le pays à l'instar des autres pays. C'est toujours dans ce même contexte que les forces de l'Armée nationale populaire ont réussi à mettre hors d'état de nuire 108 éléments de soutien aux groupes terroristes à travers le territoire. À noter que lors de l'opération de Jijel, l'ANP a pu récupérer une somme de 80000 euros, une partie de la rançon versée aux groupes terroristes en échange de la libération de trois otages français dont une journaliste. L'opération de libération de ces otages qui a eu lieu en octobre au Mali, avait également été conclu par la libération de pas moins de 200 terroristes dont deux ont été arrêtés en Algérie. Dans le même sillage, les détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit 251 abris et caches utilisés par les groupes terroristes dans différents maquis. Relativement à ces opérations, l'ANP a saisi 40 pistolets- mitrailleurs de différents types et 25 autres automatiques. S'ajoutent à cela 249 fusils, 64 710 balles, 74 chargeurs. Au cours de leurs investigations, les forces de l'ANP ont détruit 391 mines et bombes de fabrication artisanale, mais aussi 831,585 kg d'explosifs et la saisie de 31 jumelles. Sur un autre registre et concernant la lutte contre le trafic de drogue, les unités de l'ANP et de la Gendarmerie nationale ont procédé au courant de l'année 2020 à l'arrestation de pas moins de 1028 narcotrafiquants à travers le territoire avec la saisie de 703,2 quintaux de kif traité en provenance du Maroc, 27,89 kg de cocaïne et une quantité énorme de psychotropes évalué à 3611868 unités. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les détachements de l'ANP et de la Gendarmerie nationale ont enregistré lors de leurs opérations multiples, notamment au niveau du Sud, l'arrestation de 4755 contrebandiers et orpailleurs. Les saisies sont à ce niveau, très importantes. En effet, l'on compte la saisie de 2376 marteaux-piqueurs, 3460 groupes électrogènes, 186 détecteurs de métaux, 1304908 litres de carburant, 2451 tonnes de produits alimentaires, 4 652 quintaux de tabac, 1001 véhicules, 5051 caméras de surveillance, 3769 moyens de liaison et 4483352 articles pyrotechniques. Nous arrivons enfin à l'émigration clandestine où l'ANP a enregistré l'arrestation de 8184 migrants clandestins à bord d'embarcations de fortune et 3085 autres migrants clandestins de différentes nationalités qui se trouvaient illégalement sur le territoire national.