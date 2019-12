Pour la 15ème fois, l’Association algérienne d’urologie (AAU) organise son Congrès national d’urologie. Une rencontre de trois jours qui se tient depuis jeudi à Alger en présence de quelque 700 spécialistes du domaine, nationaux et internationaux. L’objectif premier est d’échanger des points de vue et expériences, mais aussi et surtout, de partager des expertises, faire le bilan d’une année de travaux grâce à des communications rigoureusement sélectionnées.

L’AAU a justement trié plusieurs communications portant notamment sur les thèmes des cancers de la prostate et du rein, l’hypertrophie bénigne de la prostate et l’incontinence urinaire. La conférence de presse de l’AAU a ciblé le cancer de la prostate, les tumeurs de la vessie, les lithiases urinaires, l’incontinence et les troubles de la statique pelvienne. Les temps forts de ce congrès ont été un symposium des laboratoires français Janssen, la journée des urologues en formation présentée par deux spécialistes venus de Paris.

Le programme de la seconde a été dense avec la séance mixte AAU - European school of urology, un symposium des lboratoires Ipsen dirigé par J.Irani de Paris. Deux autres séances ont meublé la journée de vendredi par un workshop des laboratoires Astra Zeneca, qui a traité des pièges de cancer de la prostate avec des diagnostics des cas difficiles (bioposie, IRM...) par un spécialiste venu de Paris. L’aspect « contraintes et réalités » a été traité par un autre spécialiste venu également de Paris pour assister à ce congrès.