Plus de 7000 nouveaux stagiaires, soit 1700 de plus que l’année dernière, vont rejoindre les 26 centres de formation de la wilaya alors que les inscriptions se poursuivent jusqu’à la fin du mois. Plus de 1000 dossiers de formation conventionnelle ont été retenus avec le milieu carcéral.

Un total de 18000 stagiaires rejoindront dès aujourd’hui les centres de formations répartis à travers la wilaya de Béjaïa Selon les responsables du secteur, quelque 11626 places entre formations diplômantes et formations qualifiantes, résidentielle, apprentissage, et à distance, réparties sur sept dispositifs de formation, sont disponibles cette année. Et pour étoffer la nomenclature des formations existantes déjà dans les différents centres de formation de la wilaya, 16 nouvelles formations ont été introduites dans diverses branches. Maintenance de froid et climatisation en technicien supérieur, en économie et gestion de l’eau à l’Isfp Sidi Aïch et soudure sur tôle et profilé, dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’entreprise Amimeur Energie. Il s’agit également de formations liées à l’agriculture et à l’économie verte telle que l’horticulture et les espaces verts et d’autres dans les domaines de l’artisanat, de l’électronique, de l’hôtellerie, etc. Aussi, pour accompagner les demandes des entreprises économiques en formation, des partenariats ont été déjà signés dans les domaines de l’installation des panneaux solaires et des charpentes métalliques, a-t-on fait savoir. Dans le même sillage, la directrice du secteur de la formation professionnelle à Béjaïa compte promouvoir, notamment les formations dans l’artisanat, le tourisme et l’industrie alimentaire. «Les partenariats avec les entreprises vont s’améliorer pour aller vers la création d’un centre d’excellence», a indiqué la directrice Menzou Saliha.À noter qu’outre les 26 centres de formation, la wilaya dispose également de deux Insfp (Instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle) et 25 centres de formation privés.

Interrogé sur le nouveau projet pour l’année prochaine concernant le bac professionnel, notre interlocutrice souligne que «ce projet ne date pas d’aujourd’hui», précisant que le bac pro donnera un coup de pouce au secteur», soulignant que «beaucoup de jeunes pensent que le bac changera positivement le regard porté sur le secteur. Il donnera la chance aux jeunes de passer un bac professionnel et accéder à l’enseignement supérieur». la directrice regrette toutefois que «le projet de l’IEP de Béjaïa soit toujours bloqué» et espère que «son déblocage intervienne dans les délais pour permettre à la wilaya de profiter du nouveau projet de bac professionnel» car, conclut-elle «actuellement les jeunes de Béjaïa sont orientés vers Sétif, Jijel et Tizi Ouzou».