L'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie nationale a été dévastateur. Les entreprises, prises de court à ses débuts ont dû y faire face en limitant la présence de leur personnel, pour éviter sa propagation. Une des mesures privilégiées pour éviter le pire, arriver à des décisions extrêmes, les licenciements, a été la mise en congé d'office de leurs salariés, qui s'est soldée par des fortunes diverses. La rencontre gouvernement-walis, qui s'est achevée jeudi dernier a permis à l'Exécutif de faire une évaluation de toutes les recommandations du président de la République, lors d'une précédente réunion qui s'est tenue au mois de février dernier, juste avant que ne s'installe l'épidémie de coronavirus, et de constater l'ampleur des effets de la pandémie de Covid-19 sur l'activité économique. La conjoncture économique dans laquelle évoluait le pays, qui était loin d'être idyllique, s'est davantage détériorée avec l'apparition de ce trublion en puissance: le Covid-19, tueur en série de surcroît, qui a redoublé de férocité depuis l'allégement des mesures de confinement. L'heure est au bilan. Les détails sont dévoilés par une enquête portant sur un échantillon de 3666 entreprises employant 440 171 travailleurs, toutes filières d'activité confondues, supervisée par le ministère du Travail, dont a fait état le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de la clôture des travaux de la rencontre gouvernement-walis. Cette étude a montré que 72% des travailleurs ont bénéficié de congés payés, ce qui n'a pas été sans répercussions sur leur activité. Plus de 75% d'entre eux ont dû «lever» le pied, contraints et forcés. La machine économique s'est en effet peu à peu éteinte avant de se mettre sur une voie de garage. Des milliers d'entreprises, toutes activités confondues, risquaient de mettre la clé sous le paillasson. Des entreprises, celles spécialisées notamment dans les petits métiers, qui font vivre des milliers de foyers, ont vécu avec le spectre d'une banqueroute qui aurait pour conséquence désastreuse de mettre au chômage des dizaines de milliers de travailleurs. 1,6% des travailleurs sondés par l'enquête du ministère du Travail se sont retrouvés en chômage technique. 12% sont concernés par une fermeture provisoire de leurs entreprises, alors qu'1% a perdu son emploi suite à la fermeture définitive de leurs boîtes. Plus de 150000 artisans ont été directement touchés par la cessation de leurs activités», avait indiqué, le 21 avril 2020, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, lors de son passage à la Radio nationale. Il a mis en exergue la situation «difficile» que vivent les artisans durement impactés par les décisions du gouvernement, qui avait ordonné la cessation de certaines activités pour contrer la marche meurtrière du Covid-19. L'enquête du ministère du Travail fait état de 0,8% de travailleurs qui ont été contraints au congé sans solde, 7,5% d'entre eux n'ont eu d'autre choix que de recourir au travail partiel. Côté salaires: 44% ne les ont perçus que tardivement.





Paroles de ministres

Lors de la réunion gouvernement-walis, qui s'est tenue, mercredi et jeudi derniers, plusieurs membres du gouvernement ont passé leur «oral». Ils ont fait un petit tempo de leur secteur. Des annonces fortes ont également été faites. Voici ce qu'il faut retenir...

Benbahmad: «50 millions de masques produits en 45 jours»

Au début de la pandémie du Covid-19, les masques chirurgicaux se faisaient rares. Mais depuis le mois de juin, les choses se sont stabilisées. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique a révélé, dans ce sens, que 50 millions de masques ont été produits en 45 jours. «Plus de 50 millions de masques de protection, destinés au grand public, ont été produits, entre le 20 juin et le 1er août», à savoir Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad. Il a précisé que la production de masques de protection contre la pandémie du Covid-19 a connu une tendance haussière, passant de 6,21 millions unités/semaine, du 14 au 20 juin, à 8,22 millions unités/semaine entre le 19 et le 25 juillet dernier.

La wilaya de Sétif arrive en tête avec la production de 15 millions unités, selon les chiffres présentés par le ministre. En outre, le ministre est revenu sur les projets que son secteur compte initier durant les deux prochaines années. Il fait état de préparatifs en cours pour le lancement de 40 projets durant la période 2020-2022, dont quatre pour la production de médicaments anticancer, un projet pour les injections, quatre autres dans le domaine des produits biotechnologiques et deux pour la production de l'insuline. L'Algérie comptait, à la fin de l'année écoulée, 97 unités de production pharmaceutique, réparties sur 21 wilayas, dont 49 unités au Centre, 36 à l'Est et 12 à l'Ouest, selon les données présentées par le ministre.



Berraki: «Une nouvelle loi pour l'eau»

Une nouvelle réglementation pour la gestion de l'eau! Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a fait savoir que son département ministériel vient d'achever l'élaboration du cadre législatif de la nouvelle loi relative à l'eau. «Elle sera bientôt soumise au gouvernement et au Conseil des ministres pour examen», a-t-il précisé. Il a indiqué que cette nouvelle loi traitera plusieurs questions importantes, dont la définition de la relation avec les collectivités locales, en matière de gestion du service public des eaux et de l'assainissement, ainsi que la définition des missions de contrôle et de régulation de l'Etat, dans le domaine des ressources en eau.

Ladite loi permettra, selon le ministre, d'inclure les plans Orsec de lutte contre la sécheresse et le stress hydrique. Concernant la stratégie sectorielle à l'horizon 2030, le ministre a indiqué que ce document prenait en compte tous les aspects liés à la ressource en eau, que ce soit sa production, sa collecte, sa distribution ou bien son recyclage, suivant des systèmes internationaux reconnus en matière de bonne gouvernance et d'économie rationnelle.



Farouk Chiali: «Priorité à l'autoroute Est-Ouest et à la Transsaharienne»

L'autoroute Est-Ouest sera parachevé, c'est même une priorité. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali. Il a indiqué que parmi les principaux projets prévus pour les prochaines années, il y a le parachèvement de l'autoroute Est-Ouest mais aussi la reprise de la transformation graduelle de la Transsaharienne en autoroute.

Le ministre a insisté également sur l'achèvement des programmes de sécurisation des frontières terrestres, la poursuite des travaux de réalisation des projets ferroviaires et le lancement du projet de transport des minerais. En outre, le ministre a fait état de la poursuite du programme de soutien et de développement des infrastructures aéroportuaires, du suivi des actions de modernisation des infrastructures portuaires, pour répondre à la demande croissante de fret, la poursuite des travaux de réalisation et d'expansion des lignes du métro à Alger, Mostaganem et Constantine.

Farouk Chiali révèle, néanmoins, que de nouvelles règles ont été mises en place pour le choix des projets d'investissements dans les travaux publics. « Les nouveau projets d'investissement sont définis sur la base des normes de rentabilité et d'efficacité», a-t-il soutenu.

Hamdane: «On produira 30% de nos besoins en huile et sucre»

L'agriculture saharienne, nouvelle priorité du gouvernement. C'est ce qu'affirme le ministre en charge du secteur Abdelhamid Hamdane. Toujours selon le ministre, le Sahara algérien a un fort potentiel agricole qui permettra de faire économiser au pays des centaines de millions de dollars. Il donne l'exemple de la production d'huile et de sucre. «Cette nouvelle feuille de route visait la production de 30% des besoins du pays en huile et sucre, à l'horizon 2024», a-t-il précisé. «Le développement de l'agriculture saharienne, se fera à travers la valorisation intégrée, notamment la production des huiles alimentaires, de la betterave sucrière, du maïs et autres, désormais filières ‘‘stratégiques''», a -t-il soutenu. Rappelant, dans ce contexte, que l'importation de ces matières coûtait au pays quelque 1,5 milliard USD, le ministre a affirmé que l'Algérie disposait des potentiels nécessaires à la production de ces matières, dans les zones sahariennes, en particulier. Les études réalisées avec l'assistance de l'Agence spatiale algérienne (Asal) montrent la possibilité d'affecter, à l'horizon 2024, une superficie d'un million d'hectares à la production de ces matières, pour réduire la facture d'importation, a expliqué le ministre.



Arkab: «Les mines apporteront une réelle plus-value»

Le gouvernement n'a pas caché son ambition de développer le secteur minier. Il lui a dédié tout un département ministériel, tout en annonçant une feuille de route pour l'exploitation de nos richesses. Le ministre en charge du secteur, Mohamed Arkab, explique que l'exploitation minière contribuera à la diversification de l'économie nationale et à la création d'opportunités d'emplois dans les régions éloignées et les zones d'ombre. Il a évoqué, dans ce sens, les quatre axes de la feuille de route du secteur à savoir la révision de la loi sur les mines, afin de lui conférer davantage de souplesse, donner une nouvelle dynamique au secteur, revoir la carte minière actuelle à travers l'ensemble du pays, développer, les mines existantes et récemment explorées et former la ressource humaine. Parmi les projets structurants Arkab a cité le projet de lancement de l'exploitation de l'or dans les wilayas de Tamanrasset et d'Illizi, qui permettra aux jeunes de la région de créer des microentreprises et de bénéficier de formation dans l'extraction. Parallèlement, il est envisagé la création d'une banque de l'or, qui sera créée pour collecter ces pierres.