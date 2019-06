Les résultats finaux du brevet d’enseignement moyen ( BEM) seront connus le 1 er juillet prochain. Et bonne nouvelle pour les candidats, les estimations faites par le ministère de l’Education nationale à ce sujet annoncent un taux de réussite plutôt satisfaisant et bien au-dessus de la moyenne. Le responsable du secteur, Abdelhakim Belabed, a ainsi fait état d’un taux de 60,30 % sur sa page facebook officielle. Ce dernier a en outre indiqué que le nombre d’élèves qui passeraient en première année secondaire est de l’ordre de 73, 82 %. La même source souligne encore que le taux de réussite chez les filles a atteint 50,63 % tandis que chez les garçons, il est de 49.37 %.

Selon des échos médiatiques, les correcteurs auraient souligné une amélioration notable dans les notes des candidats, par rapport aux sessions précédentes, et ce, dans pratiquement toutes les matières. Il s’agit notamment de l’arabe, le français et l’anglais. Pour les mathématiques où le niveau des élèves a beaucoup chuté ces dernières années, là aussi une évolution dans le bon sens a été constatée de façon générale.

En effet, les résultats de cette année ont été marqués par une augmentation manifeste dans le taux de réussite comparativement à ceux du passé. La session du BEM au titre de 2018 avait enregistré un pourcentage assez moyen, soit 56,88%. Il faut par ailleurs souligner que le nombre de candidats a augmenté cette année.

En ce qui concerne les conditions de déroulement des épreuves du BEM, aucun incident majeur n’a été signalé. Les épreuves se sont déroulées dans le calme. Pour parer à toute éventualité de fuite de sujets, des brouilleurs et des caméras de surveillance ont été, comme promis installés au sein de tous les centres d’examen. Avant d’entrer en salle, les élèves ont été priés de poser leurs sacs et tout appareil technologique respectifs à l’entrée des établissements et ce, jusqu’à la fin des épreuves. Les éléments des forces de l’ordre ont été mobilisés à l’intérieur comme à l’extérieur pour renforcer la surveillance. Néanmoins, des rumeurs faisant état de la publication des sujets sur les réseaux sociaux avant le début des épreuves ont été propagées au premier jour.

Chose qui n’a impacté en rien le cours de l’examen qui s’est déroulé sur quatre jours. Rappelons que les acteurs relevant du secteur de l’éducation avaient affiché une certaine appréhension quant aux conséquences qu’auraient pu engendrer les derniers événements que connaît l’Algérie depuis le 22 février. Des parents d’élèves avaient même fait part de leur crainte concernant une éventuelle chute des résultats.

Mais à en croire les chiffres donnés par le département de l’éducation, le taux de réussite est beaucoup plus supérieur que les années précédentes.

Reste à savoir si les résultats du baccalauréat seront eux aussi à la hauteur des espérances des candidats. C’est aujourd’hui même que la correction des feuilles du bac sera entamée. Les résultats seront officiellement proclamés à la date du 20 du mois en cours.