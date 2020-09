Ce sont pas moins de 747 187 biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux Offices de promotion et de gestion immobilière (Opgi) qui ont été cédés jusqu'au 10 septembre courant, a indiqué jeudi dernier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, le ministre qui a annoncé ces chiffres, a indiqué que l'opération se poursuivra et sera généralisée à tous les biens immobiliers appartenant à l'Etat et ceux gérés par les Opgi, en vertu d'un décret de juin 2018.

Le nombre des biens cédés a atteint celui de 432 725 logements et 54 092 locaux, le nombre des logements cédés avant le 1er janvier 2004 s'élève à 239 416, tandis que le nombre des locaux a atteint 20 954 locaux.

Le ministre s'est félicité des bons résultats obtenus par l'opération de cession confiée à différentes daïras et des Opgi, ce, au regard de la courte durée consacrée par ces commissions à l'opération, grâce, notamment à l'allègement des procédures au profit des citoyens.

Néanmoins, a-t-il relevé, l'opération de cession accuse parfois des retards en raison de la lenteur des opérations d'évaluation des biens immobiliers dans des délais «inacceptables», au vu de la densité des travaux de ces directions de wilaya. Pour lui, l'entrave principale empêchant les citoyens d'obtenir leurs titres de propriété, réside dans la non-régularisation de la situation foncière juridique et qualitative. Selon le ministre, cette opération, qui bénéficie d'un «suivi permanent» des services du ministère, est soumise à une évaluation pour lever toutes les entraves.

À une question sur l'annulation d'un quota de 400 logements Aadl, destiné aux citoyens de la commune de Chekfa (w.Jijel), Nasri a expliqué que cette décision avait été prise suite aux résultats des enquêtes menées sur le nombre de souscripteurs éligibles à cette formule. Il précisera que «dans le cadre du programme national des logements Aadl estimés à 560 000 unités, la wilaya de Jijel a bénéficié de 7.761 logements inscrits sur plusieurs tranches dont la dernière remonte à 2019, pour lesquels les sites de réalisation ont été déjà choisis, y compris Chekfa où 200 unités sont prévues». Suite aux résultats des enquêtes ayant fait état d'un excédent de 400 unités, il a été procédé à l'annulation de la réalisation de 200 logements à Chekfa et de 200 autres a Texanna et de 24 autres unités dans la commune de Kaous, a détaillé Nasri qui a annoncé l'affectation des souscripteurs concernés dans d'autres communes de la wilaya de Jijel.

Répondant à une question de la députée Badra Farkhi ayant exigé l'octroi de logements aux cadres dans leurs communes d'origine, le ministre a indiqué que son secteur avait découvert des déclarations fausses ou mensongères de la part de plus de 400 souscripteurs dans la wilaya, ce qui a incité les autorités à procéder à la domiciliation des différentes tranches de ce programme en fonction des besoins exprimés au niveau des communes, ajoutant que le traitement de ce problème nécessitait la mise en place d'un nouveau programme Addl dans la commune de Chekfa, vu le nombre suffisant de logements en cours de réalisation.S'agissant des logements Aadl réalisés, dépourvus de raccordements aux voiries et réseaux divers (VRD) et d'au-tres structures, notamment à El Aouana, Mezghitane et bien d'autres, le ministre a reconnu l'existence de plusieurs problèmes de raccordement, auxquels son secteur s'attelle à traiter d'ici la fin de l'année en cours.