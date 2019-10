Les autorités de la wilaya de Béjaïa ont procédé jeudi à la mise en service dans le nouveau tronçon de raccordement en gaz de ville au profit de 748 foyers de la commune de Tinebdar à 60 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. Cette nouvelle opération intervient moins d’un mois après celle ayant touché plus de 1 152 familles de la commune d’Akfadou, qui conclut deux lots sur les quatre programmés au niveau de cette localité.

A la faveur de ces deux dernières mises en service, le taux de raccordement en gaz de ville, qui ne dépassait pas 40% il y a quelques mois, a atteint 62 % en attendant l’achèvement de nombreux projets inscrits au profit de cette wilaya qui accuse un retard considérable en la matière. les autorités pressent le pas et tentent de lever toutes les entraves qui se dressent dans la concrétisation des projets. «Cette évolution a été enregistrée grâce à la levée des oppositions au passage des conduites de gaz à travers les différentes communes», indiquait, hier, un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa, précisant par ailleurs qu’«un programme important est en cours d’exécution pour raccorder encore d’autres communes au réseau gaz». Fini donc les pénuries en bonbonnes de gaz butane pour ces deux communes, dans l’attente d’autres. Connues pour leur hiver rigoureux et son froid glacial, les communes de Tinebdar et Akfadou ont bénéficié, au total, d’un programme de raccordement de tous leurs foyers, au gaz de ville. Avec la mise en exploitation des deux premiers lots, le taux de pénétration a déjà atteint les 70%, estime-t-on. La problématique du raccordement en gaz des communes de la vallée de la Soummam avance tant bien que mal. Ralentis par les oppositions citoyennes, les travaux de réalisation d’un vaste projet arraché après des semaines de lutte par le mouvement citoyen, sont relancés, comme l’attestent ces déblocages annoncés par-ci par-là. Le dernier en date est celui qui a pénalisé plus de 700 foyers à Tinebdar. La conjugaison des efforts a fini par avoir le dessus sur toutes les entraves qui freinent l’évolution du projet .Globalement, les oppositions aux projets de gaz sont levées dans leur grande majorité. Le taux de pénétration du gaz naturel dans les foyers, à Béjaïa, est passé de 16 % à 52 % seulement. A la livraison des projets inscrits pour le compte des communes de la vallée de la Soummam, le taux augmentera considérablement. Au nombre de 274, les oppositions ont été éliminées. C’est le cas des projets de Tifra (Béjaïa) sur 51 kilomètres, de 8 pouces, qui traversent les communs d’El Flaye, Tibane, Akfadou, Tinebdar et Melbou.

Un programme de 52 kilomètres de réseaux de distribution au profit de 22243 foyers des communes de Béni Melikèche, Toudja, Tamokra, Feraoun, M’cisna, Oued Ghir, Aït Smaïl et Amizour ainsi que 10 projets de réseaux de transport de gaz et QLS, sont en cours, après un gel qui aura duré plus de 10 ans. 13 230 familles des communes d’Ighil Ali, Toudja, Sidi Aïch, El Kseur, Adekar, Kherrata, Draâ El Gaïd, Chellata et Béjaïa, en plus des DP Gaz des quartiers et lotissements sociaux (QLS) des villes de Melbou, Souk El Tenine et Béjaïa sont concernées. Contre vents et marées, les projets de raccordement en gaz de ville avancent à Béjaïa. Des régions attendent encore de vivre au chaud. Ce n’est qu’une question de temps si l’on juge les évolutions enregistrées ces dernières années.