Les éléments de la police judiciaire de la sûreté d’El Kala, relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf, sont parvenus à mettre fin à l’activité criminelle d’une bande spécialisée dans la contrebande de l’or rouge, le corail en l’occurrence et les comprimés hallucinogènes. Selon les informations fournies par une source sécuritaire, cette opération est le résultat d’exploitation d’informations sûres, sur l’achat, par l’un des mis en cause d’une importante quantité de comprimés narcotiques. Des investigations ont aussitôt été engagées, aboutissant à la véracité des informations sur l’activité douteuse du suspect, a expliqué la même source. A l’issue d’une injonction des services juridiques, ces derniers ont procédé à une irruption au domicile du mis en cause, suivie d’une perquisition qui s’est soldée par la découverte et la saisie de quelque 750 g de corail brut et plus de 300 comprimés hallucinogènes de différentes marques, a fait savoir la même source, expliquant qu’un complice a été arrêté sur les lieux. S’agissant du corail saisi, «il était destiné à la contrebande et devait être acheminé vers l’Europe, l’Italie en l’occurrence, via la frontière tunisienne. Quant aux psychotropes, ils devaient être commercialisé dans le milieu des jeunes de la ville d’El Kala et ses environs», a expliqué notre source. Au terme des précisions apportées par les mêmes sources, le premier prévenu, faisait de son domicile familial, non seulement un point de vente des produits narcotiques, mais aussi une arrière boutique de vente de tous les produits prohibés, le corail entre autres. Soumis aux mesures d’usage, à savoir l’audition et la constitution de dossiers judiciaires, les deux malfrats, âgés de 20 et 30 ans, ont été traduits devant le juge d’instruction, près le tribunal d’El Kala. L’un a été placé sous mandat de dépôt pour détention et commercialisation de produits narcotiques, et l’autre a bénéficié du contrôle judiciaire pour, également, possession de corail destiné à la contrebande. Par ailleurs, il faut reconnaître que la paisible ville d’El Kala, dans l’extrême est de la wilaya d’El Tarf, perd, chaque jour, sa vocation de wilaya touristique par excellence, cédant la place à un statut de plaque tournante du trafic de narcotiques et de corail, avec bien évidemment le fléau de l’immigration clandestine.